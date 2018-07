Porr: Ist die Aktie einen zweiten Blick wert?

Weitere Suchergebnisse zu "Porr":

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Jens Becker, dass es bei Porr nicht schlecht auszusehen scheint. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 16:03 Uhr notierte Porr an der Börse Vienna im Markt „Bauwesen“ mit 30,90 EUR leicht im Plus (+0,32 Prozent). Die Entwicklung! In den sozialen Medien waren die Kommentare überwiegend positiv und es wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Das Verhältnis zwischen Dividende und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.