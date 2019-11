Porr: Autsch – 3 schlechte News auf einen Streich!

Weitere Suchergebnisse zu "Porr":

Porr-Aktien (WKN: 850185) zählen heute zu den Top Movern am deutschen Aktienmarkt, allerdings in negativer Hinsicht. So verliert der Bautitel aus Wien auf Xetra um -12,49% auf 18,64 Euro, da er mit schlechten Q3-Zahlen, einer Gewinnwarnung und einer in Aussicht gestellten Dividendensenkung Anleger verschreckt.

Die Porr-Gruppe muss – wie heute bekannt gegeben – bei ihren Gewinnerwartungen für 2019 zurückrudern.



