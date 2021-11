Porr Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Porr":

Porr weist am 23.11.2021, 07:06 Uhr einen Kurs von 12.3 EUR an der Börse Vienna auf. Das Unternehmen wird unter "Bauwesen" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Porr auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Porr. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Porr liegt mit einer Dividendenrendite von 2,71 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Bauwesen"-Branche hat einen Wert von 2,18, wodurch sich eine Differenz von +0,53 Prozent zur Porr-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Fundamental: Porr ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 27,68 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 33 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,36 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

Porr kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Porr jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Porr Aktie.

Porr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...