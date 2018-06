Porr Aktie: Neue Rekordergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Porr":

Porr hat im vergangenen Jahr von der robusten Baukonjunktur in Europa profitiert und Rekordergebnisse erzielt. Der Umsatz stieg akquisitionsbedingt um gut ein Viertel und die Produktionsleistung um 20,7% auf 4,74 Mrd ?. Auftragseingang und -bestand erreichten mit 6,3 respektive 6,4 Mrd ? ebenfalls neue Höchstwerte. Besonders gut liefen die Geschäfte in den Bereichen Gewerbebau und Infrastruktur sowie regional in den so ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.