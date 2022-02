Porr Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Per 21.02.2022, 17:11 Uhr wird für die Aktie Porr am Heimatmarkt Vienna der Kurs von 13 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauwesen".

Unser Analystenteam hat Porr auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Porr-Aktie: der Wert beträgt aktuell 61,33. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Porr ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,68). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Porr damit ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 116,12. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Porr zahlt die Börse 116,12 Euro. Dies sind 188 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Bauwesen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,27. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Porr. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

