Porr Aktie: Der Gewinn brach nahezu vollständig weg!

Porr ist im 1. Halbjahr akquisitionsbedingt kräftig gewachsen. Der Umsatz stieg um 17,4%, die Produktionsleistung um 21,2% auf 2 Mrd €, der Auftragseingang um 13,5% auf 2,9 Mrd € und der Auftragsbestand um 4% auf den Rekordwert von 5,7 Mrd €. Der Gewinn brach jedoch nahezu vollständig weg. Zum einen belastete die Integration von zwei Zukäufen in Deutschland die Ergebnisentwicklung, zum anderen verursachten die Sanktionen gegen Katar höhere Kosten in der Logistik.

Voraussetzung für eine Trendwende ist aber auch eine rasche Normalisierung der Lage in Katar

Die Zukäufe hatten auch negativen Einfluss auf die Bilanz. Aus der Nettoliquidität von 53,3 Mio € zu Jahresbeginn wurde eine Nettoverschuldung von 375 Mio €. Im September hat Porr noch die Übernahme der Salzburger Hinteregger Gruppe (Produktionsleistung 2016: 220 Mio €) abgeschlossen und damit seine Marktposition in den Bereichen Untertage-, Tief- und Kraftwerksbau gestärkt. Mithilfe der Übernahmen will Porr Produktionsleistung und Auftragsbestand in diesem Jahr kräftig steigern.

Operatives Ergebnis und Gewinn werden dagegen geringer ausfallen. Das Management ist aber davon überzeugt, dass sich die Investitionen in externes Wachstum mittelfristig auszahlen werden. Voraussetzung für eine Trendwende bei der Profitabilität ist aber auch eine rasche Normalisierung der Lage in Katar. Andernfalls sind hohe Abschreibungen auf drei laufende Großprojekte nicht auszuschließen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.