Pornos bringen Pep ins Sexleben von Paaren

Leipzig/Hof (ots) - Die wenigsten reden darüber, aber fast jederZweite tut es: Pornos gucken. Das ergab eine Umfrage unter 5.000Mitgliedern der Erotik-Community JOYclub. Überraschendes Ergebnis derUmfrage: Je häufiger Paare gemeinsam Pornos schauen, destozufriedener sind sie mit ihrem Liebesleben.Pornofilme sind InspirationsquellenZwar dienen Pornos vorrangig als Stimuli bei derSelbstbefriedigung (62,3 %), doch immerhin 34,4 % der Befragtenschauen Pornofilme gemeinsam mit dem Partner, um in Stimmung zukommen. Paare, die angeben, dass sie Pornos häufig (13,2 %) odersogar immer (4,5 %) zusammen konsumieren, sind mit ihrem Sexleben amzufriedensten (57,7 % und 70,1 %).Auch im Alleingang: 85,5 % der bekennenden Pornokosumenten habenkein Problem damit, wenn ihr Partner Pornos schaut. Von denMitgliedern, die sich keine Sexfilme ansehen, sind dagegen 14,9 % derMeinung, dass der Genuss von Pornografie innerhalb einer Beziehungschon Fremdgehen sei.Beliebteste Pornos? Dreier!Am häufigsten werden Pornofilme über das Internet via Rechner(46,5 %) und Smartphone (23,8 %) gestreamt. Nur 2,4 % der Mitgliedersuchen Pornokinos auf; unter den Befragten gleich viele Frauen wieMänner. Das Genre "Dreier" führt dabei Porno-Vorlieben beiderGeschlechter deutlich an.Die Qualität der Produktionen ist dabei zweitrangig. Oft auch dieHandlung, wie 23,4 % einräumen. Über die Hälfte der Umfrageteilnehmerbevorzugt erotische Clips von Privatpersonen, wie sie in derCommunity JOYclub von Mitgliedern für Mitglieder eingestellt werden.Pressekontakt:Agentur Frische FischeSebastian SchwerkPrießnitzstraße 701099 DresdenFon: +49 (0)351 2152 2970Mail: seb@frische-fische.comhttps://www.joyclub.newsOriginal-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell