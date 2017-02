Poppelsdorfer Schloss - Beginn der Sanierungsarbeiten

Bonn (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRWNiederlassung Köln beginnt Ende des 2. Quartals 2017 mit deneigentlichen Sanierungsarbeiten an der Schieferdacheindeckung und demdarunter liegenden Dachgestühl des Poppelsdorfer Schlosses. Ergänztwerden die Arbeiten durch Sanierungsarbeiten im Fassadenbereich.Nach derzeitigem Sachstand beginnt der Bau- undLiegenschaftsbetrieb (BLB) NRW Niederlassung Köln, Ende des zweitenQuartals 2017 mit den eigentlichen Sanierungsarbeiten an den Dächernund der Fassade des Poppelsdorfer Schlosses. Eigentümerin des in denJahren 1715 bis 1753 erbauten und nach der Zerstörung durch denzweiten Weltkrieg in den 5oer Jahren wieder aufgebauten Bauwerks, istdie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universtität Bonn.Geplant ist, die Sanierungsmaßnahmen in zwei Bauabschnittenzwischen 2017 und 2019 umzusetzen. Eine zeitliche Abgrenzung beiderBauabschnitte untereinander kann zum derzeitigen Zeitpunkt nichtvorgenommen werden. Der erste Bauabschnitt umfasst die Sanierung derDächer und Fassaden im nord- und südöstlichen Gebäudeteil. Ab EndeJuni 2017 wird entlang des Gebäudetrakts ein Baugerüst für dieweiteren Sanierungsarbeiten an Dach und Fassade errichtet. DieArbeiten beinhalten im Einzelnen: - Erneuerung der Schiefereindeckungdes gesamten Daches - Reparaturarbeiten am Dachstuhl - Erneuerung derDachrinnen und Fallrohre - Erneuerung der Flachdachflächen im BereichArkadengang - Restaurierung der Gitteranlagen des Arkadengangs undder Freitreppe - Fassadensanierung (Teilausbesserung der Putzflächen,Restaurierung der Fenster und Erneuerung des gesamten Anstrichs)Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts wird das Gerüstweitestgehend zurückgebaut und auf der süd- und nordwestlichen Seiteaufgebaut um, dann den zweiten Bauabschnitt zu beginnen. Auch hierwerden sämtliche Dach- und Fassadenflächen saniert. BeideBauabschnitte werden während des laufenden Betriebs sowohl derBotanischen Gärten als auch der im Schloss ansässigen Institute undMuseen ausgeführt. Dies wird zwangsläufig im Laufe derSanierungsarbeiten unter anderem aus Sicherheitsgründen zuBeeinträchtigungen und temporären Sperrungen führen. Davon betroffenkönnen beispielsweise auch die Schlosskonzerte sein. AnstehendeBeeinträchtigungen oder Sperrungen werden frühzeitig allenBeteiligten mitgeteilt. Alle Arbeiten werden in enger Abstimmung mitdem Nutzer, den Botanischen Gärten der Universität Bonn und derUnteren Denkmalbehörde der Stadt Bonn geplant und umgesetzt. Nachderzeitigem Sachstand geht der BLB NRW NL Köln davon aus, dass diegesamten Sanierungsarbeiten Ende 2019 abgeschlossen werden. Aufgrundder Komplexität eines solch historischen Gebäudes und der starkwitterungsabhängigen Ausführungszeiten kann eine abschließendemonetäre und terminliche Bewertung der Maßnahme erst nach Abschlussaller Vergabeverfahren durchgeführt werden.Aufgrund seiner Verkehrssicherungspflicht hatte der Bauherr, derBau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW Niederlassung Köln, bereitsEnde 2014/Anfang 2015 entlang des Poppelsdorfer SchlossesNotmaßnahmen zur Gefahrenabwehr eventuell herabfallenderSchiefersteine getroffen (hierüber wurde bereits mehrfach berichtet).Nach Einleitung und Durchführung eines VOF-Verfahrens in 2015, konnteein Planungsbüro mit allen weiteren Schritten beauftragt werden. In2016 wurde eine umfangreiche Bestandsaufnahme aller Schadensbilderaufgenommen, sodass sich der Bauherr nun in der Lage sieht, dieentsprechenden Ausschreibungen zur Ausführung der Sanierungsarbeitenab Februar 2017 auf den Markt zu geben.Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW):Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.100 Gebäuden, einer Mietflächevon etwa 10,5 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen vonrund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten undanspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleitungumfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau undModernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch undarchitektonisch hoch komplexen Immobilien.Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant undrealisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.Mit mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. 96 Prozent seiner Projekteschließt er kostensicher ab. Als Berater mit großer Expertiseermöglicht der BLB NRW dem Land eine effiziente Flächennutzung, trägtdamit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einen elementarenBeitrag für ein lebenswertes NRW.Pressekontakt:Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Niederlassung KölnÖffentlichkeitsarbeit und KommunikationFrank BuchDipl.-Ing. 