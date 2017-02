Köln (ots) - Er war ein gefeierter Star, ein genialer Künstler undeine wahre Musiklegende: Falco. Mit seinem Welthit "Rock Me Amadeus"setzte er einen Meilenstein in der europäischen Popgeschichte. Am 19.Februar wäre der österreichische Superstar 60 Jahre alt geworden.Einen Tag vorher blickt VOX in der vierstündigen Dokumentation "Erwar Superstar - Falco. Eine Legende wird 60" auf den kometenhaftenAufstieg und den Fall des Hans Hölzel, der als Falco zur Ikone einerganzen Generation wurde. Seltene Archivinterviews, nichtveröffentlichte Tonbänder, einzigartige Live-Auftritte und Zeitzeugenlassen Falco und seinen unvergleichlichen Charme wieder auferstehen.Exklusiv sprechen Exfrau Isabella Vitcovic und StieftochterKatharina-Bianca über das private Leben des gefeierten Popstars. ZuWort kommen auch enge Freunde wie Manager Horst Bork und BandkollegeThomas Rabitsch sowie der Falco-Biograph Peter Lanz.Johann "Hans" Hölzel sucht schon immer den Weg nach oben. Mit 16Jahren gründet er seine erste Band. Sechs Jahre später zupft er dieSaiten am Bass der Wiener Skandal-Band "Drahdiwaberl", bis er beginntan seinen eigenen Songs zu arbeiten. Über diese Zeit vor dem großenRuhm, seine Kindheit und die starke Verbindung zu seiner Mutterspricht er in einem in der Dokumentation gezeigten Interview. Ausbeschaulichen Verhältnissen rappt er sich schnell nach ganz oben.1978 wird aus dem stillen Bassisten Hans Hölzel der exzentrischeKünstler Falco. Drei Jahre später wird er mit dem Titel "DerKommissar" europaweit bekannt. Die Plattenverkäufe explodieren:Nummer 1 in fast ganz Europa, weltweit werden über sieben MillionenTonträger verkauft. Vor allem seine genialen Texte, eine von ihmentwickelte Kunstsprache aus Hochdeutsch, Wienerisch und Englischaber auch seine ganz eigene Art zu singen erregen großes Aufsehen inder Popszene. Das 1983 veröffentlichte Album "Einzelhaft" wird inEuropa zum Megaseller. Mit Mitte 20 ist Hans Hölzel dererfolgreichste Österreicher seiner Zeit und lernt in einem GrazerCafé seine spätere Ehefrau Isabella kennen. Es ist Liebe auf denersten Blick. Anlässlich seines zweiten Albums "Junge Römer" (1984)perfektioniert der Weltstar sein Erscheinungsbild. Lederjacke undTurnschuhe sind Vergangenheit. Der Popstar mit Allüren erscheint abjetzt mit Pilotenbrille und im feinen Anzug. Doch wie später nochhäufiger im Leben von Hans Hölzel folgt nach dem großen Erfolg eineKrise. Das Album bleibt hinter den Erwartungen zurück und gilt alsFlop.Mit der Textzeile "Er war Superstar, er war populär, er war soexaltiert, genau das war sein Flair, because er hatte Flair" rapptsich der Wiener im Jahr 1986 zurück an die Spitze der internationalenCharts. "Rock Me Amadeus" macht Falco endgültig zum Weltstar. DerSong über einen exzentrischen Musiker, Frauenhelden und Rockstarführt mehr als fünf Wochen lang die Charts in mehr als 35 Ländern an.Mit dem Album "Falco 3" schafft er den internationalen Durchbruch.Der 29-jährige ist der erste und bis heute einzige Interpret, der miteinem deutschsprachigen Titel Platz 1 der US-Charts erreicht. Diegefeierte Musik- und Stilikone erobert mit seinem österreichischenDialekt die Welt. Seine dritte Single "Jeanny" sorgt mit demdazugehörigen Video für einen handfesten Skandal. Dem Österreicherwird unterstellt in dem Song Gewalt zu verherrlichen. Das Lied wirdtrotz Kritik Spitzenreiter der Charts. Die Geburt seiner TochterKatharina-Bianca ist 1986 der private Höhepunkt für Falco.Doch die scheinbar perfekte Karriere hat auch dunkle Seiten. DerProvokateur führt ein Leben in Extremen: Drogen und Alkohol gehörenzum Alltag. Bald kann er nur noch vollgedröhnt auf der Bühne stehen.1987 zieht sich der Exzentriker aus der Öffentlichkeit zurück. Mitdem Album "Wiener Blut" will er 1988 an seine großen Erfolgeanknüpfen. Doch der Comeback-Versuch, wie auch die folgenden Alben"Data de Groove" (1990) und "Nachtflug" (1992) bleiben hinter denErwartungen des so großen und ehrgeizigen Popstars zurück. Falcoserfolgreichste Zeiten scheinen vorbei, doch auf dem WienerDonauinselfest jubeln ihm 1993 trotzdem 150.000 Fans zu. Selbst alsein Blitz in die Bühne einschlägt spielt er im strömenden Regenweiter. Die Dokumentation zeigt Ausschnitte von diesem letzten großenLive-Auftritt. Privat erfährt Hans Hölzel wohl den schwerstenSchicksalsschlag seines Lebens: Es wird bewiesen, dass er nicht derVater von Katharina-Bianca ist. Der Traum eines sorgenfreienFamilienlebens zerplatzt. Er bricht jeglichen den Kontakt zu demdamals siebenjährigen Mädchen ab. Danach verlegt er seinen Wohnsitzin die Dominikanische Republik - er will an einem erneuten Comebackarbeiten, dass er selbst nicht mehr erleben wird.Im Jahr 1998 verunglückt Johann "Hans" Hölzel alias Falco im Altervon 40 Jahren bei einem Autounfall. Bluttests sollen Kokain, Alkoholund Marihuana in hohen Mengen nachgewiesen haben. Die posthumveröffentlichte Single "Out of the Dark" stürmt die Charts und trägtmit der Textzeile "Muss ich denn sterben um zu leben" stark zurMythenbildung bei. Das Album "Out of the Dark (Into the Light)" mitdem Megahit "Egoist" erscheint noch im gleichen Jahr. Der MythosFalco lebt weiter.VOX feiert den Geburtstag des begnadeten Musikers und derlegendären Kunstfigur am 18. 