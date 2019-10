Pope a: Alles unter Kontrolle?

Der Kurs der Aktie Pope a steht am 01.11.2019, 00:44 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 76.8 USD. Der Titel wird der Branche "Waldprodukte" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Pope a auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Pope a liegt bei 45,65, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Pope a bewegt sich bei 46,24. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Pope a liegt mit einem Wert von 37,51 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 39 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Papier & Forstprodukte" von 26,91. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Pope a erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 2,14 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +8,89 Prozent im Branchenvergleich für Pope a bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,14 Prozent im letzten Jahr. Pope a lag 8,89 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.