Pop-Up Store der Bundeswehr in Wolfsburg eröffnet (FOTO)

Wolfsburg (ots) - Nach dem Erfolg des Pop-up Stores der Bundeswehr in den PasingArcaden in München, eröffnete gestern im Einkaufszentrum Designer OutletsWolfsburg der zweite Pop-Up Store der Bundeswehr. Das temporär angemieteteGeschäft trägt für zwei Monate den Namen "Pop-up Karriere Loft". Es wird bis zum3. Mai 2020 geöffnet sein. Montags bis samstags stehen von 10:00 Uhr bis 20:00Uhr Karriereberater für alle Fragen rund um die Bundeswehr für interessierteBesucher bereit.Neugierige und Interessenten haben hier die Möglichkeit sich über Berufschancenund Karrierewege beim Arbeitgeber Bundeswehr zu informieren. Darüber hinausstellen Einheiten aus der Region in wöchentlich wechselnden Themenwochen dieFähigkeiten der Bundeswehr vor. Und wer einmal selbst das Gefühl des Fliegenserleben möchte, der kann sich direkt vor Ort mit aufgesetzter VR-Brille in dasSimulationsgerät "ICAROS" begeben.Pop-up Karriere Loft der Bundeswehr WolfsburgZeitraum: 1. März - 3. Mai 2020Öffnungszeiten: Montag - Samstag, 10:00 Uhr - 20:00 Uhr Adresse: DesignerOutlets Wolfsburg, An der Vorburg 1, 38440 WolfsburgPressekontakt:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4223E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116137/4535023OTS: Presse- und Informationszentrum PersonalOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell