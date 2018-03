Pop Up Art: Erfolgreicher Start für die neue Kunst-Event-Reihe im Le Méridien Hamburg / Das Hamburger Design-Hotel präsentierte die Kunstwerke des Streetart-Künstlers Efkan Irkilata (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit der Auftaktveranstaltung "VOL. I" für die neue Event-Reihe"POP UP ART" stellte das Hotel Le Méridien an der Hamburger Alstereinen würdigen Rahmen für ausgewählte Werke des Kasseler PopArt-Künstlers Efkan Irkilata. In der angesagten Heritage Bar in derneunten Etage des Hotels wurden vor traumhafter Kulisse mitPanoramablick über die Außenalster 15 seiner Bilder ausgestellt.Der 26-jährige Irkilata, der sich seit seiner Kindheit mit Kunstund der Malerei beschäftigt, konnte bereits große Erfolge feiern -neben der Platzierung seiner Werke auf der Berliner Fashion Weekgehört eine eigene Ausstellung in New York zu den definitivenHighlights seiner Karriere. Stilistisch lässt sich der gebürtigeKasseler nicht festlegen. Arbeiten auf ungewöhnlichen Medien wieSchaufensterpuppen oder Skateboards, auch aber klassische Materialienund Werkstoffe wie Öl und Leinwand machen sein breit gefächertesRepertoire deutlich. 'Pop Art mit Einflüssen aus der abstraktenKunst' nennt er selbst seinen Stil, den er nun mit der Vernissage ander Alster eindrucksvoll zeigen konnte.Die ausgestellten und auch zum spontanen Kauf verfügbaren Werkewaren dem Eventtitel entsprechend im Bereich Pop Art angesiedelt.Eine geschickte Auswahl von Materialien, Stilen und Technikenkombiniert Efkan Irkilata darin zu vielschichtigen, wirkungsvollenKunstwerken. Stil-Ikonen wie Marilyn Monroe oder James Dean, auchaber Persönlichkeiten unserer Zeit wie Kate Moss verbindet er mitunterschiedlichen, teils comicartigen Elementen zu einerindividuellen Bildaussage. Die 80 geladenen Gäste der Ausstellungreagierten mit Begeisterung und nutzten die hohe Interpretierbarkeitder Werke für angeregte Diskussionen.Ausstellungsbesucher Ralf Degenhardt erklärt seinen Eindruck: "Dasist für mich Kunst. Nicht, weil es in einem Museum hängt, sondernweil die Bilder in diesem Rahmen, hoch über der Alster, extrem starkauf mich wirken. Dabei sind die Motive so offen und kompatibel, dassjeder im Raum die Aussagekraft spürt - auch, wenn die eigentlicheAussage in der Interpretation des Einzelnen liegt".Die besondere Wechselwirkung, die in Verbindung mit denRäumlichkeiten des Hotels entsteht, wurde auch während derBegrüßungsrede der Ausstellung angeführt. "Dekoration gibt es injedem Haus - den besonderen Charakter eines Hauses macht die Kunstaus", fasste der Hoteldirektor Herr Kirsch zusammen.Sämtliche Hotels des Unternehmens gelten allgemein als Kunstaffin.Wechselnde Ausstellungen und die stetige Aufnahme von Kunstwerken und-objekten ins Interieurkonzept dienen dazu, den Dialog mit Reisendenund Gästen aufzunehmen - ein Konzept, das nach Aussage derVerantwortlichen sehr gut aufgeht. Speziell im Hamburger Le Méridienwird dieser Ansatz durch eine Kooperation mit den Ausstellungen derDeichtorhallen verstärkt - ein viel genutztes Angebot.Der Termin für die nächste POP UP ART steht auch schon fest:POP UP ART VOL. II08. Mai 2018LOST PLACES mit Peter UntermaierhoferWeitere Informationen über das Hamburger Design-Hotel und überzukünftige Events der POP UP ART-Reihe finden Sie unter:http://www.lemeridienhamburg.comÜBER LE MERIDIEN HAMBURGDas Designhotel im Szeneviertel St. Georg befindet sich direkt ander Außenalster. Die modernen Suiten und Hotelzimmer verfügen übereine edle und exklusive Ausstattung - warme Farbtöne und maritimesDesign verleihen dem Haus eine einzigartige Note. Das Hotel und dasRestaurant HERITAGE, gelegen im neunten Stockwerk, bieten eineneinzigartigen Blick über die Außenalster und die Dächer derHansestadt. Das Le Méridien Hamburg verfügt über 261 Zimmer und 14Suiten in insgesamt sieben Kategorien (30 bis 113 Quadratmeter).Hinzu kommen 13 Tagungs- und Veranstaltungsräume für zwei bis 330Personen. Für Entspannung sorgt der 450 Quadratmeter große EmotionSpa mit Pool und Whirlpool. Außerdem bietet das Hotel durchgehendfreien Zugang zum Fitnesscenter. Am 1. November 2013 wurde das LeMéridien Hamburg als Franchisebetrieb an die Munich Hotel PartnersGmbH übergeben. Weitere Informationen unter www.lemeridienhamburg.comund www.mhphotels.com oder auf den Social Media-Kanälen:www.facebook.com/LeMeridienHamburg/ undwww.instagram.com/lemeridienhamburg/.ÜBER HERITAGEDas Hamburger Restaurant wurde im Dezember 2015 in bester Lagedirekt an der Außenalster eröffnet. In der neunten Etage gelegen,bietet es mit seinen großen Panoramascheiben eine der schönstenAussichten auf die Alster und die Hamburger Innenstadt. Inspiriertist die Speisekarte von dem Erbe der traditionellen französischenKüche, allerdings zeitgenössisch interpretiert und von asiatischenAkzenten beeinflusst. Das Restaurant befindet sich im Le MéridienHamburg, das am 1. November 2013 als Franchisebetrieb an dieHotelinvestment - und Hotelmanagement - Plattform Munich HotelPartners GmbH mit den Geschäftsführern Michael Wagner, Ralf Selke undDr. Jörg Frehse übergeben wurde. 