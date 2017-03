Pop: Berlin braucht Tegel für wirtschaftliche Ansiedlungen und Wohnungen

Berlin (ots) - Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop(Bündnis 90/Die Grünen) warnt davor, Tegel als Flughafen zu erhalten.Die Fläche werde in einer wachsenden Stadt gebraucht. Gerade beigrößeren Gewerbe- und Industrieflächen gebe es immer mehr Engpässe,sagte Pop am Montag im RBB-Inforadio. Deshalb könne Berlin nicht aufTegel als Fläche für neue wirtschaftliche Ansiedlungen verzichten.Außerdem werde das Gebiet für Wohnungen gebraucht.Wörtlich sagte Pop: "Tegel ist natürlich bequem, keine Frage. Aberwenn wir sagen, dass die Stadt wächst, und wir uns alle auchverändern und mit diesem Wachstum auch mitgehen wollen, dann heißt esauch ... was Neues wagen. Wir haben immer größere Engpässe beiGewerbe- und Industrieflächen. Immer mehr Unternehmen sagen, wirwürden ja gerne nach Berlin kommen, aber für diese Größe, die wirbräuchten, habt ihr kaum noch was im Angebot ... Deswegen können wirnicht auf Tegel als wirtschaftliche Fläche verzichten... Wir brauchenTegel als Standort für Technologie. Wir brauchen Tegel auch alsWohnungsstandort ... für die wachsende Stadt, und eben nicht füreinen Flughafen, der dann, wenn der BER eröffnet, sowieso nicht mehrprofitabel sein wird..."Am heutigen Montag endet in Berlin ein Volksbegehren, das dafürwirbt, den Flughafen Tegel offen zu halten. Nötig sind 174.000Unterschriften. Kommen sie zusammen, wollen die Initiatoren einenVolksentscheid anstrengen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell