Poolparty-Stimmung auf AIDAprima mit Klaus & Klaus

Rostock (ots) - Seit Jahrzehnten schwimmen Klaus & Klaus auf derErfolgswelle. Wer das beliebte Duo auch einmal im Urlaub live erlebenmöchte, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Das KreuzfahrtschiffAIDAprima nimmt die norddeutschen Stimmungs-Garanten für zwei Reisenmit an Bord. Mit ihren bekannten Hits wie "Der Eiermann", "Da stehtein Pferd aufm Flur" und "An der Nordseeküste" stechen sie auf denReisen vom 1. bis 8. April sowie vom 27. Mai bis 3. Juni 2017 in See.Sänger Klaus Baumgart dazu: "Wir haben unsere größten Hits dabeund freuen uns schon darauf, mit euch eine geile Party auf derNordsee zu feiern." Den Beach Club an Bord von AIDAprima werden Klaus& Klaus in einen regelrechten Partykochtopf verwandeln.