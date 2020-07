Münster (ots) - Freie Vermittler bringen den Sparkassen schon heute durchschnittlich ein Drittel des Baufinanzierungsvolumens - Tendenz steigend. In fast allen Bundesländern können sie dafür seit Anfang 2020 die Poolinggesellschaft Forum nutzen. Über die LBS-Tochter wurden im ersten Halbjahr Baufinanzierungen von rd. 2 Mrd. Euro angefragt - das entspricht einer Verdopplung zum Vorjahreszeitraum. Die aktuell rund 800 Vermittler - darunter auch bundesweit tätige Großvertriebe - können über Forum neben den Produkten der Sparkassen und Landesbausparkassen auch Finanzierungen verbundfremder Anbieter vermitteln.Darüber hinaus bekommen immer mehr LBS-Handelsvertreter einen Zugang zu Forum. So kann die Zuführung von Baufinanzierungen an die Sparkassen schnell und sicher elektronisch erfolgen - "nicht nur unter Corona-Bedingungen ein entscheidender Vorteil", sagt Geschäftsführer Michael Bockholt.Pressekontakt:Dr. Christian SchröderTel. 0251 / 412-5125 oder 0171 / 76 110 93christian.schroeder@lbswest.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/56890/4651685OTS: LBS WestOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell