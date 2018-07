Pool: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Pool per 25.07.2018 bei 157,06 USD. Pool zählt zu "Händler".Unser Analystenteam hat Pool auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Pool liegt mit einer Dividendenrendite von 1,16 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Distributors - Discretionary"-Branche hat einen Wert von 3,43, wodurch sich eine Differenz von -2,28 Prozent zur Pool-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

