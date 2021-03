Pontus unterzeichnet Absichtserklärung mit führendem Vertriebshändler für Nutrazeutika

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 25. März 2021. Pontus Protein Ltd. (TSXV: HULK, FWB: 8YC) („Pontus“ oder das „Unternehmen“) hat einen weiteren strategischen Meilenstein erreicht, um das Unternehmen auf den Eintritt in den globalen Markt für Nutrazeutika (Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Getränke und Lebensmittel) vorzubereiten, und freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung („LOI“) mit der Firma CCSC Solutions Inc. („CCSC“) bekannt zu geben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung