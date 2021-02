Pontus startet in den Handel an der Börse Frankfurt und gewährt Optionen

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 10. Februar 2021 – Pontus Protein Ltd. („Pontus“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: HULK) (FWB: 8YC) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens mit Wirkung ab 8. Februar 2021 an der Börse Frankfurt unter dem Börsensymbol „8YC“ (WKN: A2QNFB, ISIN: CA7327681069) gehandelt werden. Sein Primärlisting an der TSX Venture Exchange wird das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



