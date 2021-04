Pontus gibt weiteres Update zur Produktionsanlage Surrey

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, B.C., 6. April 2021. Pontus Protein Ltd. (TSXV: HULK, FSE: 8YC) („Pontus“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erhalt der Plangenehmigung für seine Produktionsanlage in Surrey, British Columbia (die „Surrey-Anlage“) von Fraser Health bekanntzugeben. Dies ist der letzte Schritt in der Genehmigung zu Mieterausbauten und wurde der City of Surrey zum Abschluss der Genehmigungen für die Surrey-Anlage übermittelt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



