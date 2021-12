Pontus Protein-Aktie: Diese Hürde muss genommen werden!

Damit hält die Konsolidierung an, die im Anschluss an das Hoch vom 18. November begonnen hat. Sie hat den Kurs in einem dynamischen Anstieg kurzzeitig bis auf 0,136 Euro vordringen lassen. Das Hoch führte allerdings schnell zu direkten Gewinnmitnahmen. Sie ließen den Kurs in einen steilen Abwärtstrend übergehen und unter die 50-Tagelinie zurückfallen. Sie konnte seitdem nicht mehr zurückgewonnen werden.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung