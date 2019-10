Ponemon: Cyber-Angriffe auf kleine und mittelständische Unternehmen steigen weltweit an und werden zielgerichteter und raffinierter

Weltweit 66 Prozent der KMU berichten, in den letzten 12 MonateOpfer eines Cyber-Angriffs geworden zu sein, in den USA waren es 76ProzentChicago (ots/PRNewswire) - Im dritten Jahr in Folge haben kleineund mittelständische Unternehmen (KMU) einen erheblichen Anstieg beiden gezielten Verstößen gegen die Cyber-Sicherheit berichtet. Einejüngst veröffentlichte weltweite Umfrage, die vom Ponemon Institute,einer weltweit anerkannten Forschungseinrichtung, durchgeführt wordenwar, kam zu dem Ergebnis, dass Angriffe auf Unternehmen in den USA,im Vereinigten Königreich und in Europa häufiger und raffinierterwerden. Darüber hinaus beschrieb fast die Hälfte (45 %) der über2.000 Umfrageteilnehmer die Sicherheitsvorkehrungen ihres jeweiligenUnternehmens im IT-Bereich als unzureichend, wobei 39 Prozentangaben, dass sie über keinen Notfallplan verfügen.Der Bericht The 2019 Global State of Cybersecurity in Small andMedium-Sized Businesses (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2603420-1&h=3777728537&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603420-1%26h%3D813229606%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstart.keeper.io%252F2019-ponemon-report%26a%3DThe%2B2019%2BGlobal%2BState%2Bof%2BCybersecurity%2Bin%2BSmall%2Band%2BMedium-Sized%2BBusinesses%2B&a=The+2019+Global+State+of+Cybersecurity+in+Small+and+Medium-Sized+Businesses) (Weltweiter Zustand der Cyber-Sicherheit in kleinen undmittelständischen Unternehmen 2019) unterstreicht die wachsendenSorgen im Hinblick auf die Cyber-Sicherheit, was sich besonders gutan der jährlichen Entwicklung der Trends seit 2016 ablesen lässt. Dievon Keeper Security in Auftrag gegebenen Umfrage hat die Antwortenvon 2.391 Praktikern aus den Bereichen IT und IT-Sicherheit in denUSA, im Vereinigten Königreich, in den DACH-Ländern, in Benelux undSkandinavien aufgenommen."Cyber-Kriminelle verfeinern ihre Angriffe mithilfe vonausgeklügelten Taktiken derzeit immer weiter und sie haben dabeiUnternehmen jeder Größe im Fadenkreuz", sagte Dr. Larry Ponemon,Vorstandsvorsitzender und Gründer von The Ponemon Institute. DerBericht "The 2019 Global State of Cybersecurity in SMBs" zeigt, dassCyber-Angriffe ein globales Phänomen sind - und dasselbe gilt für denMangel an Bewusstsein und das geringe Maß an Vorbereitung inUnternehmen auf der ganzen Welt. Alle Organisationen, egal wo siesich befinden und egal wie groß sie sind, müssen der Cyber-Sicherheitoberste Priorität einräumen."Wichtige Ergebnisse für 2019:- Insgesamt steigt die Zahl von Angriffen dramatisch an - 76 Prozentder US-amerikanischen Unternehmen wurden innerhalb der letzten 12Monate angegriffen, gegenüber 55 Prozent im Jahr 2016. Fürdenselben Zeitraum gaben weltweit 66 Prozent der Teilnehmer derUmfrage an, angegriffen worden zu sein.- Angriffe, bei denen Täuschung genutzt wird, nehmen zu - Insgesamtwerden Angriffe immer raffinierter, wobei Phishing (57 %),kompromittierte oder gestohlene Geräte (33 %) undIdentitätsdiebstahl (30 %) zu den weltweit am häufigsten, gegen KMUgeführte Angriffsarten gehören.- Datenverlust als eine der häufigsten Auswirkungen - Weltweitberichteten 63 Prozent der Betriebe von Vorfällen, bei denen es imvergangenen Jahr zum Verlust von sensiblen Informationen überKunden und Mitarbeiter kam. In den USA liegt dieser Wert bei 69Prozent - 2016 waren es nur 50 Prozent."Immer mehr Betriebe erleben Cyber-Angriffe, die zielgerichteter,ausgeklügelter und schwerwiegender als jemals zuvor sind, und dennochzeigen die Ergebnisse der Studie, dass diese nicht genug unternehmen,um hier die Lücken zu schließen", sagte Darren Guccione, CEO undMitgründer von Keeper Security. "Wir finanzieren diese jährlicheUntersuchung, die wir gemeinsam mit Ponemon durchführen, weil wirmöchten, dass die KMU verstehen, dass für Cyber-Kriminelle keinAngriffsziel zu klein ist und dass es nicht ausreicht, nur auf diebestehenden Cyber-Bedrohungen zu achten. Es ist extrem wichtig, dassUnternehmen den nächsten Schritt hin zur mehr Vorbereitung fürCyber-Sicherheit machen und sich eine starke Strategie zur Vorbeugungzulegen."Neue Technologien, neue Risiken für die Cyber-SicherheitKMU setzten weltweit zunehmend neue Technologien ein, wieMobilgeräte, IoT und Biometrie, obwohl sie nur wenig Vertrauen inihre eigenen Fähigkeiten haben, ihre sensiblen Informationen zuschützen. Fast die Hälfte (48 %) der Umfrageteilnehmer greifen aufmehr als 50 Prozent ihrer geschäftskritischen Anwendungen überMobilgeräte zu, wobei aber praktisch ein genauso größer Anteil derTeilnehmer (49 %) angab, dass der Einsatz von Mobilgeräten fürgeschäftskritische Anwendungen die Sicherheitslage in ihrerOrganisation verschlechtert.Hinzu kommt, dass eine große Mehrheit der Umfrageteilnehmer (80 %)glaubt, dass ein Sicherheitsverstoß im Zusammenhang mit ungesichertenIoT-Geräten katastrophale Folgen haben kann. Allerdings haben nur 21Prozent ein Auge auf die Risiken durch IoT-Geräte am Arbeitsplatz.Die Studie legt zudem nahe, dass Biometrie sich zu einem allgemeinenStandard entwickeln wird. Drei Viertel der KMU nutzen derzeit schonBiometrie zur Identifikation und Authentifizierung oder haben bereitsPläne für den baldigen Einsatz.Besondere Ergebnisse nach Region:Vereinigte Staaten- 82 Prozent der Umfrageteilnehmer aus den USA gaben an, währendihrer Zeit im Unternehmen einen Cyber-Angriff erlebt zu haben, wasim Vergleich zu anderen Regionen der höchste Wert ist- US-amerikanische Unternehmen haben mehr Vertrauen in dieunternehmenseigene Sicherheitsexpertise als Unternehmen in anderenRegionen- Rund 9 von 10 (88 %) der US-amerikanischen Teilnehmer der Umfragegaben an, dass sie weniger als 20 Prozent ihres gesamten IT-Budgetsfür Sicherheit ausgeben- Betriebe in den USA haben eine fast zweimal so hoheWahrscheinlichkeit, Opfer einer Cyber-Attacke durch einenUnternehmensinsider (77 %) als durch einen Hackern von außen (40 %)zu werdenVereinigtes Königreich- 65 Prozent der KMU im Vereinigten Königreich verzeichneten imletzten Jahr einen Cyber-Angriff, allerdings stieg die Zahl derAngriffe in dieser Region nur halb so schnell wie in den USA- Internetbasierte Angriffe (49 %), Phishing (48 %) und allgemeineMalware (42 %) waren hier die am häufigsten verkommenden Arten vonCyber-Angriffen im Vereinigten Königreich- Umfrageteilnehmer aus dem Vereinigten Königreich verlierenzunehmend das Vertrauen in die Vorkehrungen ihrer Organisation beider IT-Sicherheit. Gegenüber 2018 gaben von den Befragten 4 Prozentweniger an, dass die Maßnahmen in diesem Bereich sehr effektivsind.DACH-Länder (Deutschland, Österreich und die Schweiz)- Im Vergleich zum Rest der Welt machen sich KMU in den DACH-Ländernweniger Sorgen darum, dass Mitarbeiterpasswörter gestohlen oderkompromittiert werden könnten. Solche Bedenken bringen hier nur 58Prozent der Befragten zum Ausdruck.- Zwei Drittel der KMU (66 %) in den DACH-Ländern sagten, dassLaptops die anfälligsten Endgeräte bzw. Angriffspunkte im Netzwerkihres Unternehmens seien, was über dem weltweiten Durchschnitt mit56 Prozent liegt.- Betriebe in den DACH-Ländern neigen mehr als anderswo dazu,Mitarbeiter und Dritte zu informieren und weiterzubilden, wenn esum Risiken durch IoT-Geräte geht. Aktuell behandelt hier mehr alsein Viertel der Befragten (27 %) das Thema auf diese Weise. Ganzähnlich wird hier das Risiko durch IoT-Geräte, die am Arbeitsplatzgenutzt werden, im Auge behalten. 25 Prozent gaben an, in diesemBereich eine aktive Überwachung zu betreiben.Benelux (Belgien, die Niederlande und Luxemburg)- Zwar waren mehr als die Hälfte (56 %) der KMU in denBenelux-Ländern in den vergangenen 12 Monate Ziel einesCyber-Angriffs, allerdings liegt dieser Wert in diesem Zeitraum um20 Prozent niedriger als der in den USA (76 %).- Die meisten Befragten gaben an, dass Mobilgeräte (60 %), Laptops(55 %) und Cloud-Systeme (49 %) die anfälligsten Endgeräte bzw.Angriffspunkte im Netzwerk und in den Unternehmenssystemen ihrerOrganisation seien.- Mehr als zwei Drittel der Betriebe im Benelux-Raum (68 %) stimmtezu bzw. stimmten sehr zu, dass Passwörter ein wesentlicherBestandteil einer Strategie zur Gefahrenabwehr sind.- Umfrageteilnehmer aus den Benelux-Ländern nutzen Biometrie zurIdentifikation und Authentifizierung und damit häufiger als injeder anderen Region. Hier sagen 51 Prozent, dass sie diese Methodederzeit einsetzen.Skandinavien (Dänemark, Norwegen und Schweden)- Fast zwei Drittel (64 %) der KMU in Skandinavien haben bereitseinen Cyber-Angriff erlebt. Damit liegt die Region weiterhin unterdem weltweiten Durchschnitt von 72 Prozent, was ein Hinweis aufbessere Methoden bei der Cyber-Sicherheit sein kann.- Teilnehmer der Umfrage in Skandinavien machen sich die meistenSorgen um den Schutz ihres geistigen Eigentums vorCyber-Kriminellen (58 %). In den USA, im Vereinigten Königreich undin den DACH-Ländern machen sich Unternehmen dagegen mehr Sorgen umdie gespeicherten Daten ihrer Kunden.- Der Anteil der KMU in Skandinavien, die schon einmal eine Situationerlebt haben, in der Schwachstellen und Malware nicht durch ihreEinbruchmeldesysteme entdeckt worden waren (71 %), lag über demweltweiten Durchschnitt von 69 Prozent.- Die meisten Befragten (56 %) glauben, dass der Einsatz vonMobilgeräten, wie Tablets und Smartphones, für den Zugriff aufgeschäftskritische Anwendungen und auf die IT-Infrastruktur dieSicherheitslage verschlechtern. Dieser Wert liegt über demweltweiten Durchschnitt von 49 Prozent, was vermuten lässt, dassKMU in Skandinavien Mobilgeräten weniger vertrauen als Unternehmenin anderen Regionen.Erfahren Sie mehr in den demnächst angebotenen WebinarenKeeper und Ponemon werden die Ergebnisse der Ponemon-Studie zumZustand der Cyber-Sicherheit in KMU 2019 im Rahmen von Live-Webinarenvertieft besprechen: Für die USA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2603420-1&h=2142298280&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603420-1%26h%3D3146481124%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.keeper.io%252F2019-ponemon-webinar-us%26a%3DU.S.&a=USA) am 30.Oktober um 10.30 Uhr (EST) und für das Vereinigte Königreich undEuropa (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2603420-1&h=2174997518&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2603420-1%26h%3D907539278%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.keeper.io%252F2019-ponemon-webinar-emea%26a%3DU.K.%2Band%2BEurope&a=Vereinigte+K%C3%B6nigreich+und+Europa) am 31. 