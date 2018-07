Pompeo und Lawrow reden am Rande des Gipfeltreffens miteinander

HELSINKI (dpa-AFX) - Parallel zum Gipfeltreffen ihrer Staatschefs sind auch US-Außenminister Mike Pompeo und sein russischer Kollege Sergej Lawrow in Helsinki zusammengekommen.



Das meldete die staatliche russische Agentur Tass am Montag. Angaben zum Inhalt wurden nicht gemacht. Für die Minister sei es die erste persönliche Begegnung. Sie haben bislang nur miteinander telefoniert. Pompeo ist seit April im Amt. Wie die Staatschefs Donald Trump und Wladimir Putin trafen sich auch die Außenminister in der Residenz des finnischen Präsidenten im Zentrum von Helsinki. Bei dem Gipfel geht es um das gespannte russisch-amerikanische Verhältnis und um internationale Krisenherde./hma/tam/fko/DP/she