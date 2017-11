Polytec Aktie: Der Trend zur Leichtbauweise spielt Polytec in die Karten!

Liebe Leser,

Polytec profitiert von den guten Absatzzahlen der Autohersteller. Im 1. Halbjahr stiegen der Umsatz um 6,7% und der Gewinn, auch aufgrund eines besseren Zinsergebnisses und einer geringeren Steuerquote, um 77%. Die operative Marge sprang von 6,2 auf 9% nach oben. Geholfen haben Effizienzsteigerungen sowie ein höherer Automatisierungsgrad in der Produktion. Beide Sparten sind gewachsen. Besonders gut lief das Geschäft mit den Lkw-Herstellern, das um 14,6% auf 85 Mio € wuchs.

Eine konkrete Jahresprognose blieb das Management schuldig

Aber auch im Pkw-Bereich konnte Polytec mit einem Wachstum von 5,9% auf 227,6 Mio € überzeugen. Zwar sank der Umsatz mit dem Großkunden VW um 7,4% auf 25,2 Mio €, Daimler und Ford konnten die Einbußen jedoch mehr als kompensieren. Eine konkrete Jahresprognose blieb das Management schuldig, Umsatz und operatives Ergebnis sollen aber leicht steigen.2016 verdiente Polytec operativ 52,4 Mio €.

Wir erwarten einen Umsatz von 680 Mio €, ein operatives Ergebnis von 56,5 Mio € und einen Gewinn von 40 Mio €. Unsere Schätzungen haben wir entsprechend angehoben. Auch für 2018 und die folgenden Jahre sind wir zuversichtlich. Als einem Hersteller von Kunststoffteilen spielt Polytec der Trend zur Leichtbauweise in die Karten. Zudem hat Polytec innovative Batterieschalen und -konsolen im Angebot, die in Elektrofahrzeuge eingebaut werden. An diesen Produkten hat vor allem Tesla großes Interesse.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.