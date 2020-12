Polytec Aktie: Nochmaliger Dividendenausfall nicht ausgeschlossen?

Polytec hat wie die gesamte Autozulieferer-Industrie im 1. Halbjahr stark unter der CoronaPandemie gelitten. Weil wichtige Kunden aus der Autoindustrie Ende März in ihren Werken den Produktionsstopp einleiteten, musste auch Polytec die Produktion an vielen Standorten einstellen. Die Folge: Bei einem Umsatzrückgang um 24,4% ist der Konzern tief in die roten Zahlen gerutscht. Alle Marktbereiche haben schlechter abgeschnitten. Am stärksten getroffen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



