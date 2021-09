Polypore gründet Joint Venture zur Herstellung und zum Vertrieb von Lithium-Ionen-Batterieseparatoren in China

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) -Polypore International, LP (Polypore) und Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd. (SEMCORP) haben im Januar 2021 über ihre jeweiligen Tochtergesellschaften eine Vereinbarung über die Gründung eines Joint Ventures (JV) in China für Membranseparatoren im Trockenverfahren für Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) getroffen. Die erforderlichen behördlichen Genehmigungen sind erteilt und das Joint Venture wurde als Jiangxi Enpo New Materials Co. in Gaoan City, Provinz Jiangxi, Volksrepublik China, gegründet.Auf der Grundlage einer Lizenz der Polypore-Tochtergesellschaft Celgard, LLC (Celgard) für Technologie und geistiges Eigentum im Zusammenhang mit Polypropylen (PP)-Trockenabscheidern wird das Joint Venture in China hochwertige und leistungsstarke Trockenabscheider für LIBs herstellen und verkaufen, die in Energiespeichersystemen (ESS) und elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (EDV) verwendet werden.Die Produktion soll im Jahr 2022 mit einer PP-Membrankapazität von 100 Mio.m2/Jahr aufgenommen werden. An dem Joint Venture wird PPO Energy Storage Materials HK Ltd. mit 49 Prozent und SEMCORP mit 51 Prozent beteiligt sein.China hat den weltweit größten und schnell wachsenden Markt für EDV- und ESS-Anwendungen. Da viele Länder, darunter auch China, politische Maßnahmen zur Dekarbonisierung ergreifen, wird für diese Anwendungen ein erhebliches Wachstum prognostiziert, und das neue Gemeinschaftsunternehmen soll diese wachsende Nachfrage auffangen. Das Joint Venture wird Celgards fortschrittliche Technologie für Trockenabscheider, seine Erfahrung in der Qualitätskontrolle und seine geistigen Eigentumsrechte mit SEMCORPs umfangreichen Betriebskapazitäten und Vertriebskanälen in China kombinieren."Durch die Verbindung von Celgards Fachwissen in den Bereichen Technologie, Verarbeitung und Materialwissenschaft mit der operativen Erfahrung von SEMCORP in China wird das Joint Venture nicht nur den Kunden eine breite Palette von Lösungen bieten, sondern auch die weitere Entwicklung der LIB-Industrie insgesamt fördern", sagte Celgard-Präsident Lie Shi. "Ich bin begeistert, diese Partnerschaft mit SEMCORP zu beginnen. Die Kombination der Stärken unserer beiden Unternehmen wird neue Lösungen für die weltweiten Herausforderungen in den Bereichen Umwelt und Energie bieten.""Mit diesem Joint Venture können wir eine große Chance auf dem ESS-Markt mit Trockenabscheidern nutzen", fügt SEMCORP Chairman und CEO Paul Xiaoming Lee hinzu. "Durch die Kombination der hochmodernen Technologie und des Know-hows von Celgard mit der reichen operativen Erfahrung und der Erfolgsbilanz von SEMCORP bei der kostengünstigen Herstellung von Qualitätsabscheidern in großem Maßstab in China wird dieses Joint Venture mit Polypore uns in die Lage versetzen, gemeinsam ein revolutionärer Anbieter von Trockenprozessabscheidern in China zu sein."Informationen zu Celgard und PolyporeCelgard ist spezialisiert auf beschichtete und unbeschichtete mikroporöse Trockenmembranen, die als Separatoren verwendet werden und eine wichtige Komponente von Lithium-Ionen-Batterien darstellen. Die Batterieseparatortechnologie von Celgard verbessert die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und andere Anwendungen.Celgard, LLC und PPO Energy Storage Materials HK Ltd. sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Polypore International, LP, einem Unternehmen von Asahi Kasei.Polypore ist ein globales Unternehmen, das seit mehr als 40 Jahren mit Niederlassungen in neun Ländern tätig ist und sich auf mikroporöse Membranen spezialisiert hat, die in elektrischen und nichtelektrischen Fahrzeugen, Energiespeichersystemen und Spezialanwendungen eingesetzt werden. Besuchen Sie www.celgard.com und www.polypore.com.Informationen zu SEMCORPSEMCORP, früher bekannt als Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsseparatoren und beschichteten Separatoren für die Lithium-Ionen-Batterieindustrie. SEMCORP verfügt derzeit über sechs Produktionsstätten in China und plant Erweiterungen sowohl in China als auch international, um Kunden in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik und Energiespeicherung besser bedienen zu können. Pressekontakt:Beth Kitteringham polycorpcom@polypore.net (704) 587-8596Original-Content von: Polypore International, LP, übermittelt durch news aktuell