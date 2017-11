Polyplastics stellt branchenweit das breitestes Spektrum an Polyacetal-Sorten mit geringem Anteil an flüchtigen organischen Verbindungen für Innenausstattungen von Autos bereit

Tokio (ots/PRNewswire) - Polyplastics Co., Ltd. bietet das in derBranche größte Spektrum an Sorten von Polyoxymethylenharzen (POM) mitgeringen Freisetzungsmengen an flüchtigen organischen Verbindungen(VOC) bei der Fertigung von Innenausstattungen von Autos. DieseDURACON (R)-Acetal-Sorten mit einem geringen Anteil an flüchtigenorganischen Verbindungen sind speziell darauf ausgelegt, die neuestenRegulierungsvorgaben zu erfüllen, die für die Konzentration anflüchtigen organischen Verbindungen in Innenausstattungen von Autosbestimmend sind.(Abbildung 1: https://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100475/201711107812/_prw_PI2fl_j5vJWu9G.jpg)(Abbildung 2:http://prw.kyodonews.jp/img/201711107812-O1-r3l72kI0)Die Sorten von Polyplastics mit einem geringen Anteil vonflüchtigen organischen Verbindungen erlauben es den Kunden desUnternehmens, Formteile herzustellen, die mit den derzeit gültigenregulatorischen Vorgaben für Innenausstattungen von Autosübereinstimmen. Diese Materialien leisten zudem, dank dermengenmäßigen Reduzierung beim Ausstoß von flüchtigen organischenVerbindungen direkt an den Gussanlagen, einen Beitrag zu einemverbesserten Fabrikklima und führen ebenso zu einer Verringerung derGussablagerungen, was eine geringere Wartungshäufigkeit derGussanlage zur Folge hat. Das Unternehmen nutzt eine Technik, dieunter Verwendung von Stabilisatoren und Nachreinigungsmitteln fürgeringere Formaldehydrückstände in den Harzpellets sorgt.Zu der Serie von Polyplastics mit einem geringen Anteil anflüchtigen organischen Verbindungen gehört DURACON (R) M90-45LV -eine verbesserte, wetterbeständige Sorte. Diese steht für eine extremgeringe Freisetzung von Formaldehyd im Vergleich zu konkurrierendenSorten. DURACON (R) M90-45LV bietet verbesserte Eigenschaften bei derWetterbeständigkeit, die einen Verschleiß aufgrund von UV-Licht unddie damit einhergehenden Verschlechterung der physikalischenEigenschaften hinauszögert.Eine andere Sorte mit einem geringen Anteil an flüchtigenorganischen Verbindungen ist NW-02LV, ein hochgleitfähiges Material,das ausgezeichnete Reibe- und Abriebeigenschaften aufweist undgeräuscharm gleitet. Zu den weiteren Harzen mit einem geringen Anteilan flüchtigen organischen Verbindungen gehören eine mit Glasverstärkte Sorte (GH-25LV), ein Mattglanzangebot (LU-02LV) sowie einegegenüber äußeren Einwirkungen resistente Sorte (TF-10LV). DURACON(R) TR-20LV ist eine hochsteife/wenig verformbare Sorte, während essich bei DURACON (R) M270LV um ein hochgradig fließfähiges Materialhandelt.Die DURACON (R)-Sorten mit einem geringen Anteil an flüchtigenorganischen Verbindungen zielen zudem auf Anwendungen außerhalb derAutomobilindustrie ab, wie etwa bei Ausstattungen zurBüroautomatisierung. Immer kleinere PCs, Fotokopierer und Projektorenführen zu einem Anstieg der Temperaturen im Innern der Geräte,wodurch ein Potenzial für die Freisetzung einer größeren Menge vonflüchtigen organischen Verbindungen entsteht.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttps://www.polyplastics.com/en/product/appli/car_voc/index.vmDURACON (R) ist ein von Polyplastics Co., Ltd. in Japan undanderen Ländern eingetragenes Warenzeichen.Über PolyplasticsPolyplastics ist einer der Weltmarktführer bei der Entwicklung undHerstellung von Lösungen für technische Thermoplaste. Das umfassendeProduktportfolio des Unternehmens schließt POM,Polybutylenterephthalat (PBT), Polyphenylsulfid (PPS) undflüssigkristallines Polymer (LCP) ein. Bei POM hält das Unternehmenden größten Anteil am Weltmarkt. Das Unternehmen verfügt über 50Jahre an Erfahrung, die sich auf ein starkes weltweites Netzwerk mitKapazitäten für Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertriebstützt, die in der Lage sind, fortschrittliche Lösungen in einem sichständig verändernden Weltmarkt zu entwickeln.Pressekontakt:Miyuki Hedenstrom Hanaka & Yuko AibaPolyplastics Co., Ltd.Tel.: +81-3-6711-8607E-Mail: ppc-info@polyplastics.comOriginal-Content von: Polyplastics Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell