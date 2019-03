Polyplastics' jüngste Bemühungen zur Werkstoffentwicklung richten sich an elektrische Fahrzeuganwendungen (EV)

Finanztrends Video zu



Tokio (ots/PRNewswire) - Polyplastics Co., Ltd., ein führenderglobaler Anbieter technischer Kunststoffe, reagiert mit innovativenHarzprodukten, die den Markt für Elektrofahrzeuge (electric vehicles,EV) als überlegene Alternative zu Metallen erfolgreich erobern, aufdie Elektrifizierung von Fahrzeugen, die die Automobilindustrietransformieren. Die Werkstoffe des Unternehmens - DURANEX (R) PBT undDURAFIDE (R) PPS -, die für Motorperipherieteile wieLeistungsschaltgeräte (power control units, PCUs) gedacht sind,zeichnen sich durch hohe Isolierfähigkeit und geringereWasserabsorption aus, während sie gleichzeitig rauenEinsatzbedingungen gewachsen sind (-40 Grad Celsius bis 150 GradCelsius und eine relative Luftfeuchtigkeit bis 95 %).(Bildmaterial: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/201903184351/_prw_PI1fl_bG71Rua4.png)Polyplastics' DURANEX (R) PBT CG7030 bietet eine geringereWasserabsorption und eine hohe Kriechstromfestigkeit (ComparativeTracking Index, CTI: 600V) für Hochspannungsteile wie PCUs. DerWerkstoff gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit fürHochspannungsteile, die nicht ausreichend an Kriechstrecke gewinnen.Wasser und Salz können in Hochspannungsteile eindringen undSchwierigkeiten bei der Kriechwegbildung verursachen, was Werkstoffemit hohen CTI-Werten erforderlich macht.Zusätzlich liefert Polyplastics DURAFIDE (R) PPS 6150T73, einWerkstoff, der hohe Schockfestigkeit, große Dimensionsstabilitätsowie eine ausgezeichnete Hitze- und Chemikalienbeständigkeit fürmit Metalleinlagen gegossene Anwendungen für Elektrofahrzeugeaufweist. Im Falle von erhöhter Formbarkeit (Fließfähigkeit) warenbisherige Werkstofftechnologien von einer geringerenWärmeschockbeständigkeit beeinträchtigt.Darüber hinaus erforscht Polyplastics innovative Werkstoffe, dieMetalle in PCU-Gehäusen ersetzen sollen. Thermoplasten brächten eingeringeres Gewicht sowie erhöhte Produktivität mit sich, doch weiterewesentliche Voraussetzungen umfassen Stärke, Dimensionsstabilität,elektromagnetische Abschirmung sowie Wärmeleitfähigkeit. Polyplasticswidmet sich zur Zeit insbesondere der Entwicklung von Werkstoffen,die zu elektromagnetischer Abschirmung fähig sind. Zusätzlich visiertdas Unternehmen mit seinen Werkstoffentwicklungen weitereEV-Anwendungsbereiche wie Motoren und Batterien an.Bitte besuchen Sie auch:https://www.polyplastics.com/en/product/lines/car_2/index.htmlInformationen zu PolyplasticsDie Polyplastics Group ist weltweit führend bei der Entwicklungund Produktion technischer Thermoplastlösungen. Das Produktportfolioder Gruppe umfasst u.a. PBT, PPS, Polyoxymethylen (POM),Flüssigkristallpolymer (liquid crystal polymer, LCP) undCyclo-Olefin-Copolymere (COC). Mit mehr als 50 Jahren Erfahrungverfügt das Unternehmen über ein starkes globales Netzwerk an F&E-,Produktions- und Vertriebsressourcen.DURANEX (R) and DURAFIDE (R) sind eingetragene Marken vonPolyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.Pressekontakt:Maya TerasawaYuko AibaAbteilung für VertriebsförderungPolyplastics Co., Ltd.Tel.: +81-3-6711-8610E-Mail: ppc-info@polyplastics.comOriginal-Content von: Polyplastics Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell