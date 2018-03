Polyplastics bringt neue Low-Dielectric LAPEROS (R) LCPs-Serie für die Kommunikationsgeräte der nächsten Generation auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - Polyplastics Co., Ltd., ein weltweitführender Anbieter von technischen Thermoplasten, kündigt dieEinführung einer neuen Serie von Low-DielectricFlüssigkristallpolymeren (LCPs) für Kommunikationsgeräte der nächstenGeneration an. LAPEROS (R) E420P ist die erste Type einer neuenLow-Dielektrika-Serie, die sich durch inhärent hoheWärmeformbeständigkeit, mechanische Eigenschaften, chemischeBeständigkeit, hohe Fließfähigkeit und geringes Verziehenauszeichnet, und für Folien und Stecker in Verkabelungen, Antennenund Leiterplatten geeignet ist.(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201803121805-O1-9BHl0BJ7)(Bild: Narrow-Pitch-Steckverbindunghttps://kyodonewsprwire.jp/img/201803121805-O2-7u0M9Z3K)Polyplastics hat die neue LCP-Serie aufgrund der steigendenNachfrage nach Low-Dielectric- und Low-Dielectric-Tangent-Werkstoffenentwickelt, die den Anforderungen in den Bereichen5G-Telekommunikation und V2X-Telekommunikation für das autonomeFahrzeug gerecht werden, und für Hochgeschwindigkeits- undHochfrequenzübertragungskomponenten geeignet sind.LAPEROS (R) E420P nutzt eine optimale Kombination von Füllstoff-und Formulierungstechnologie, um eine niedrige dielektrischeKonstante von unter 3,0 gemessen senkrecht zur Strömungsrichtung fürdas Frequenzspektrum 1 - 20 GHz zu erzielen. Der dielektrischeVerlustwinkel ist zudem über das gesamte Frequenzband stabil. DasMaterial entspricht dem Bedarf hinsichtlich Downsizing und immerkomplexeren Designs bei den Steckverbinder-Applikationen und lässtsich für SMT (Surface-Mount Technology)-Verfahren einsetzen.Polyplastics wird seine Low-Dielectric LCPs-Serie weiter ausbauen,um den breiteren Leistungsanforderungen für Steckverbinder gerecht zuwerden, und plant die Erweiterung seines Produktportfolios um Typenmit geringerem Verziehen und höherer Wärmeformbeständigkeit undDurchflussfähigkeit für kompakte, fein abgestufte Steckverbinder. Dieneuen Sorten werden, da Steckverbinder die primäre Zielanwendungsind, von vornherein für gutes Fließverhalten konzipiert. Tests mitStecker-Formen des Unternehmens zeigen nach Angaben von Polyplastics,dass die neuen Typen mit geringerem Einspritzdruck als herkömmlicheSorten geformt werden können.Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.polyplastics.com/en/product/lines/lcp_e420p/index.vmLAPEROS (R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd.in Japan und anderen Ländern.Informationen zu PolyplasticsPolyplastics Co., Ltd. ist weltweit führend in der Entwicklung undProduktion von thermoplastischen Engineering-Lösungen. Das breiteProduktportfolio des Unternehmens umfasst u.a. Polyoxymethylen (POM),Polybutylenterephthalat (PBT), Polyphenylensulfid (PPS), und LCPs.Polyplastics Co., Ltd. verfügt über den weltweit größten Marktanteilbei POM und LCPs und ist mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und seinemstarken globalen Netzwerk von F&E-, Produktions- undVertriebsressourcen in der Lage, fortschrittliche Lösungen für einensich ständig verändernden globalen Markt zu entwickeln.Pressekontakt:Miyuki Hedenstrom Hanaka & Yuko AibaPolyplastics Co., Ltd.Tel: +81-3-6711-8607E-Mail: ppc-info@polyplastics.comOriginal-Content von: Polyplastics Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell