Polyphor will Mitte Mai an die SIX – Fokus auf laufende Projekte

Allschwil (awp) - Das Biopharma-Unternehmen Polyphor will Mitte Mai den Sprung aufs Parkett wagen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, ist der Börsengang für den 15. Mai 2018 geplant. Die Preisspanne hat es auf 30 bis 40 Franken je Aktie festgesetzt. Damit strebt Polyphor einen Bruttoerlös von rund 100 Millionen bis 150 Millionen Franken an.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten