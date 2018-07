Polymetal: Was Sie wissen sollten?

Weitere Suchergebnisse zu "Polymetal International":

Am 26.07.2018 ging die Aktie Polymetal an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 679,6 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gold".

Die Aussichten für Polymetal haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Polymetal konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Polymetal auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Dividende: Polymetal schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metals & Mining auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,85 % und somit 1,94 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,91 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Anleger: Polymetal wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.