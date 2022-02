Poly bietet ein professionelles Erlebnis im Homeoffice / Kommunikationstools halten Einzug ins Homeoffice und sagen schlechter Tonqualität und unscharfen Bildern den Kampf an

München (ots) -Poly (NYSE: POLY), ein globales Kommunikationsunternehmen, das die zwischenmenschliche Kommunikation und Zusammenarbeit verbessert, bringt professionelle Audio- und Videolösungen ins Homeoffice. Die Arbeitswelt hat sich grundlegend verändert, denn das Arbeiten von zu Hause aus ist zur Normalität geworden. Dies verbessert nicht nur die Work-Life-Balance, sondern kommt auch der Umwelt zugute, da der CO2-Ausstoß dank des geringeren Pendleraufkommens sinkt. Unabhängig davon, wo wir arbeiten, wollen wir Gespräche führen, die einem persönlichen Treffen so nahe wie möglich kommen.Hybrides Arbeiten ist die neue NormalitätZu Beginn der Pandemie mussten Unternehmen von heute auf morgen neue Arbeitskonzepte einführen und lernten schnell, dass die Technologie dabei eine wichtige Rolle spielt. Poly hat schon lange vorher flexible Arbeitskonzepte für seine Mitarbeiter eingeführt und bietet eine breite Palette von Audio- und Videolösungen an - das Unternehmen weiß also, wovon es spricht: "Nach zwei Jahren Homeoffice wissen die Mitarbeiter die Bedeutung professioneller Tools zu schätzen, die ihnen die Arbeit erleichtern, unabhängig davon, wo sie arbeiten müssen oder wollen. Der Einsatz professioneller Lösungen in den eigenen vier Wänden hat sich positiv auf die Konzentration und Produktivität ausgewirkt", sagt Holger Cremer, Senior Director Consumer and eTail EMEA bei Poly. "Darüber hinaus möchten laut unserer aktuellen Studie 82 Prozent der befragten hybriden Arbeitnehmer weiterhin mindestens einen Tag pro Woche im Homeoffice verbringen, auch wenn die Einschränkungen aufgehoben sind. Diese hybriden Arbeitskräfte müssen mit der richtigen Technologie gleichermaßen befähigt werden."Überall gut gesehen und gehört werdenUm diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Poly eine breite Palette professioneller Tools für den persönlichen Gebrauch an, mit denen die Mitarbeiter überall und jederzeit nahtlos kommunizieren können. Diese Lösungen erfüllen nicht nur die Anforderungen von Personen, die sich ständig im Homeoffice aufhalten, sondern auch derer, die den hybriden Arbeitsstil bevorzugen und zwischen Büro und Homeoffice wechseln. Poly Sync 20 zum Beispiel, eine USB- und Bluetooth-Freisprecheinrichtung, passt mit ihrem schlanken, leichten Design in jede Tasche und ermöglicht es dem Nutzer, Anrufe zu tätigen, Musik zu hören oder das Smartphone aufzuladen.Eine große Auswahl an komfortablen Bluetooth- oder kabelgebundenen Headsets mit Geräuschunterdrückung beseitigt unerwünschte akustische Ablenkungen in jeder Umgebung. Mit ihnen gehören Störgeräusche wie bellende Hunde oder lauter Verkehr der Vergangenheit an.Bei Videogesprächen sorgen Geräte wie die Webcam Poly Studio P5 und die Videoleiste Poly Studio P15 dafür, dass die Nutzer so gesehen und gehört werden, als säßen sie direkt neben Ihnen.Alle Lösungen sind sowohl auf poly.com als auch auf amazon.de erhältlich.Über PolyPoly (NYSE: POLY) ist Hersteller hochwertiger Audio- und Videolösungen und schafft die beste Meetingumgebung - überall und jederzeit. Unsere Headsets, Video- und Audiokonferenzlösungen, Desktop-Telefone, Analysesoftware und Services sind erstklassig designt und wurden dazu entwickelt, Menschen mit hervorragender Audioqualität zu verbinden. Sie sind hochwertig, benutzerfreundlich und arbeiten nahtlos mit den besten Video- und Audiokonferenzdiensten zusammen. Poly MeetingAI sorgt für ein Videokonferenzerlebnis in Broadcast-Qualität. Poly DirectorAI-Technologie nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für automatisches Framing und Tracking in Echtzeit, während die Poly NoiseBlockAI und Acoustic Fence-Technologien unerwünschte Hintergrundgeräusche ausblenden. Mit Poly (Plantronics, Inc. - ehemals Plantronics und Polycom) nimmt man nicht nur am Meeting teil, man sticht heraus. Alle Infos gibt es auf www.poly.com (https://protect-eu.mimecast.com/s/e1g7C9Q2wsR2oEqiEmzEY?domain=poly.com).Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.###Pressekontakt:Poly Medienkontakt:Sonal BishtHead of Corporate Communications, EMEA+44 1753 723 726sonal.bisht@poly.comTEAM LEWIS:Anett Wittmann / Janine Kügel+49 (0)89 173 019 -06 / -35Poly_DACH@teamlewis.comOriginal-Content von: Poly, übermittelt durch news aktuell