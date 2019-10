Poly PropertyWohin geht die Reise, ?

Für die Aktie Poly Property wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 12.10.2019, 02:00 Uhr, ein Kurs von 2.77 HKD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Poly Property auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Poly Property erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 3,97 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +4,66 Prozent im Branchenvergleich für Poly Property bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,97 Prozent im letzten Jahr. Poly Property lag 4,66 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Poly Property-Aktie ein Durchschnitt von 2,86 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,77 HKD (-3,15 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (2,72 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,84 Prozent), somit erhält die Poly Property-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Poly Property erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Poly Property schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,47 % und somit 0,25 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,22 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".