Pols: Haushaltsausschuss stärkt Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

Berlin (ots) - Sicherung der Kirchenburgen Siebenbürgens im FokusMit der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2018 in dieserWoche wurde die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichenEuropa erneut gestärkt. Dazu erklärt der Vorsitzende der Gruppe derVertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Eckhard Pols:"Die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europaerfährt im Rahmen des Bundeshaushalts 2018 eine erneute Aufwertung.Ihre große nationale wie europäische Bedeutung wird damiteindrucksvoll unterstrichen.In diesem Jahr ist es uns insbesondere gelungen, das reichedeutsche Kulturerbe im rumänischen Siebenbürgen langfristig zusichern. So wird sich Deutschland in den kommenden Jahren mitinsgesamt 1,1 Millionen Euro an der Sicherung und Sanierung derKirchenburgen Siebenbürgens beteiligen. Angesichts des teilweisekritischen Bauzustands dieser historischen Zeugnisse der Baukulturund des daraus resultierenden akuten Handlungsbedarfs sind dieseGelder sinnvoll eingesetzt. Dies ist ein großer politischer Erfolgfür die Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschenMinderheiten, deren besonderer Dank den Haushaltspolitikern derUnion, vor allem der Berichterstatterin im Haushaltsausschuss,Patricia Lips, gilt.Die CDU/CSU-Fraktion hat sich in der Vergangenheit und wird sichauch künftig mit Nachdruck für die Stärkung dieses Kulturbereichseinsetzen, der für unser nationales Selbstverständnis von größterBedeutung ist."