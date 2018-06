Pols: Flucht und Vertreibung der Deutschen im öffentlichen Bewusstsein halten

Berlin (ots) - Bundesweiter Gedenktag für die Opfer von Flucht undVertreibung findet zum vierten Mal stattAm heutigen 20. Juni 2018 findet der bundesweite Gedenktag für dieOpfer von Flucht und Vertreibung zum vierten Mal statt. Dazu erklärtder Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschenMinderheiten der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, EckhardPols:"Seit 2015 gedenken wir mit dem bundesweiten Gedenktag für dieOpfer von Flucht und Vertreibung in besonderer Weise auch an dasSchicksal der deutschen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, die amEnde des Zweiten Weltkriegs und danach ihre Heimat verloren. Dassdieses Gedenken am heutigen 'Weltflüchtlingstag' der VereintenNationen stattfindet, verbindet dieses Gedenken mit den großenFluchtbewegungen der Gegenwart und stellt zugleich eine eindeutigeAbsage an den Vorwurf der Kollektivschuld der Deutschen an ihrerVertreibung dar. Das erlittene Schicksal ist und bleibt Unrecht.Zugleich macht das heutige Gedenken an die Flucht und Vertreibungder Deutschen deutlich, wie bedeutsam die Bewahrung der Erinnerung anden historischen deutschen Osten ist. Diese ist für das nationaleSelbstverständnis Deutschlands und zugleich für die zukunftsweisendeKooperation mit den europäischen Nachbarn von größter Bedeutung. Diedeutschen Heimatvertriebenen unterstützen dieses völkerverbindendeWirken genau wie die in der alten Heimat verbliebenen Mitglieder derdeutschen Minderheiten.Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag wird sich daher auchin Zukunft für die Stärkung dieses Themenfeldes einsetzen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell