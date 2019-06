Pols: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg 70 Millionen Menschen auf der Flucht - Vertreibung der Deutschen bis heute größte Zwangsmigration weltweit

Berlin (ots) - Aufarbeitung der Langzeitfolgen erst begonnenAm heutigen 20. Juni - zudem Weltflüchtlingstag der VereintenNationen - findet der bundesweite Gedenktag für die Opfer von Fluchtund Vertreibung statt. Dazu erklärt der Sprecher der Gruppe derVertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Eckhard Pols:"Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg, so das Flüchtlingshilfswerkder Vereinten Nationen, sind weltweit über 70 Millionen Menschen aufder Flucht oder vertrieben worden. Davon bilden 6,6 MillionenMenschen, die durch den Krieg in Syrien ihre Heimat verlassenmussten, die zahlenmäßig stärkste Gruppe.Dieser traurige Rekord verdeutlicht die Dimension und Nachwirkungder Vertreibung der Deutschen am Ende des letzten Weltkriegs: Mit 14Millionen Betroffenen handelt es sich bis heute um die weltweitgrößte Zwangsmigration. Hunderttausende kamen dabei ums Leben, wurdenkörperlich und seelisch verletzt. Die Aufarbeitung der Langzeitfolgenfür die Generation der Kriegskinder und -enkel hat erst begonnen.Das heutige Gedenken an die Opfer von Flucht und Vertreibung istkeine überkommene Beweihräucherung, sondern vongesamtgesellschaftlicher Bedeutung, insbesondere für die Aufarbeitungdieses schwierigen Kapitels unserer nationalen Geschichte. DieCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag setzt sich weiterhin für dieAussöhnung der Deutschen mit ihrer Vergangenheit und ihren östlichenNachbarn ein."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell