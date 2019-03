Pols: Arnulf Baring - ein bedeutender Historiker und großer Deutscher

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Lehren des Praeceptor Germaniae gelten bis heute -Blick nach Osten richtenAm vergangenen Wochenende starb der bedeutende Historiker undPublizist Arnulf Baring. Dazu erklärt der Sprecher der Gruppe derVertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Eckhard Pols:"Arnulf Baring hat in seiner fast 30jährigen Schaffenszeit alsProfessor für Zeitgeschichte und Internationale Beziehungen amFriedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin bis heutegültige Standardwerke geschrieben.Sein hohes Ansehen gründete auf den gründlichen Analysen etwa derAußenpolitik des ersten Bundeskanzlers ("Im Anfang war Adenauer")oder der neuen Ostpolitik in der Ära Brandt-Scheel (Bestseller"Machtwechsel"). Baring zählt damit zu den maßgebenden Chronisten derBundesrepublik.Arnulf Baring hat darüber hinaus die aktuelle politischeEntwicklung der Bundesrepublik mit seinem immensen publizistischenWirken stets kritisch - mitunter provokant - begleitet und wurdedadurch zum bekanntesten deutschen Historiker.Dabei trat Baring, der 1945 den Dresdner Feuersturm überlebthatte, entschieden für ein demokratisch verfasstes Deutschland ein.Mit der Wiedervereinigung war das mögliche Scheitern der BerlinerRepublik sein unermüdlicher Antrieb, auf die bislang - insbesonderevon der Politik - nicht verinnerlichte neue alte Mittelage in Europaund notwendige Strukturreformen aufmerksam zu machen, damit derdeutsche Staat inneren wie äußeren Krisen gewachsen ist.Der Konservative Arnulf Baring wurde mit seinen grundlegendenBetrachtungen über den Zustand unserer Nation zum, so etwa derSPIEGEL, Praeceptor Germaniae und aufgrund seiner hervorragendenLeistungen für das Gemeinwesen schließlich 2011 das GroßeVerdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen.Sein eindringlicher Appell an uns Parlamentarier zu offenemVordenken, die wirklichen Probleme des Landes anzugehen undFührungsbereitschaft neu herauszubilden hallt nach.Noch 2014 mahnte Baring auf dem Deutschlandtreffen der Ostpreußen,den Blick nach Osten zu richten. Es sei die historische AufgabeDeutschlands, auf die außerordentliche Sorge der östlichen Nachbarnzu reagieren, wieder unter russische Vormacht zu fallen. Nur vierJahre später sind ausgerechnet auf dem Gebiet des ehemaligenKönigsbergs atomar bestückbare Raketen mit einer Reichweite bis nachBerlin stationiert worden.Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag würdigt Arnulf Baringals einen bedeutenden Geisteswissenschaftler und herausragendenVerfechter der Republik: Der Patriot Arnulf Baring gehört zu dengroßen Deutschen. Seinem Andenken verpflichten wir uns und unsertiefes Beileid gilt seiner Familie.Wir setzen uns dafür ein, dass das Bundesarchiv, Nachlassverwalterder Unterlagen des Historikers Baring, eine vollständigeDokumentation seiner publizistischen Werke, insbesondere die Berichteseiner legendären Exkursionen in die versunkenen LandschaftenSchlesiens oder Böhmens, erstellt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell