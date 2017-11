Pols: Antragsfrist für Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter endet bald

Berlin (ots) - Antragstellung bis zum 31. Dezember 2017 möglichDie Frist zur Beantragung einer Anerkennungsleistung für ehemaligezivile deutsche Zwangsarbeiter endet am 31. Dezember 2017. Dazuerklärt der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler unddeutschen Minderheiten der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag,Eckhard Pols:"Im Jahre 2015 entschied der Haushaltsausschuss des DeutschenBundestages auf Initiative der Union, ehemaligen zivilen deutschenZwangsarbeitern eine symbolische Anerkennungsleistung in Höhe voneinmalig 2.500 Euro zukommen zu lassen. Die Frist zur Beantragungdieser Anerkennungsleistung endet am 31. Dezember 2017. Anträge, diespäter beim Bundesverwaltungsamt eingehen, können nicht mehr positivbeschieden werden.Antragsberechtigt sind zivile deutsche Staatsangehörige oderVolkszugehörige, die kriegs- bzw. kriegsfolgenbedingt vonausländischen Mächten zwischen dem 1. September 1939 und dem 1. April1956 zur Zwangsarbeit herangezogen wurden. Darüber hinausantragsberechtigt sind Erben der ehemaligen Zwangsarbeiter, derenAngehörige nach dem Beschluss des Haushaltsgesetzes durch denDeutschen Bundestag am 27. November 2015 verstorben sind. Anträgesind bis zum 31. Dezember 2017 an das Bundesverwaltungsamt,Außenstelle Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm zu richten.Nähere Informationen sind unter der Servicetelefonnummer 0228 -99 358- 98 00 oder im Internet unter www.bva.bund.de/zwangsarbeitererhältlich.Die Umsetzung dieser langjährigen politischen Forderung der Gruppeder Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag schließt eine seit langembestehende Gerechtigkeitslücke. Das große Leid, das vieleZivilpersonen aufgrund ihrer deutschen Staats- oderVolkszugehörigkeit in Folge des Zweiten Weltkrieges unverschuldet zuertragen hatten, erfährt auf diese Weise eine symbolische Anerkennungund ist eine wichtige Geste der Wertschätzung für diese großeOpfergruppe."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell