Polpharma Biologics kündigt globale Vermarktungsvereinbarung für Biosimilar Natalizumab an, ein Schlüsselmedikament zur Behandlung der Multiplen Sklerose

Danzig, Polen (ots/PRNewswire) - Polpharma Biologics S.A.("Polpharma Biologics") gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mitder Sandoz AG eine globale Vermarktungsvereinbarung für Natalizumab,ein Biosimilar, abgeschlossen hat. Das Medikament befindet sichderzeit in Phase III der klinischen Entwicklung zur Behandlung derschubförmig remittierenden Multiplen Sklerose (Relapsing-RemittingMultiple Sclerosis, RRMS). Im Rahmen dieser Vereinbarung istPolpharma Biologics als Kooperationspartner für die Entwicklung,Herstellung und Lieferung des Biosimilars verantwortlich.Polpharma Biologics ist ein europäisches biopharmazeutischesUnternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung vonBiosimilars und neuartigen biologischen Arzneimitteln konzentriertund zusammen mit anderen verbundenen Unternehmen innerhalb derPolpharma Biologics Group einen voll integrierten Service fürBiologika bietet, von der Entwicklung von Zelllinien bis hin zurkommerziellen Produktlieferung."Diese wichtige kommerzielle Vereinbarung ist ein bedeutenderMeilenstein für das kontinuierliche Bestreben von PolpharmaBiologics, erschwinglichere und hochwertigere Biopharmazeutika fürPatienten weltweit herzustellen", erklärt Jerzy Starak,Vorstandsvorsitzender von Polpharma Biologics. "Wir freuen uns,unsere Expertise mit der unseres Kooperationspartners Sandoz AGbündeln zu können, um mehr Patienten Zugang zu dieser wichtigenBehandlungsoption der RRMS zu ermöglichen. Natalizumab ist die ersteeiner Reihe von Pipeline-Entwicklungen in der Spätphase, die wir innächster Zeit bekannt geben werden".Rund 85 % der Multiple Sklerose (MS) Patienten erhalten dieDiagnose RRMS1. Zusätzlich zu der persönlichen Belastung derPatienten und Familien durch die Erkrankung selbst kommt das Problemder Bezahlbarkeit von MS-Medikamenten weltweit. Ein kürzlichveröffentlichter Bericht unterstreicht, dass in 46% der untersuchten90 Länder die Erschwinglichkeit von MS-Medikamenten als häufigstesHindernis für den Zugang zu einer Behandlung genannt wird1. Ananderer Stelle wird hervorgehoben, dass der Zugang zukrankheitsmodifizierenden Therapien (DMTs) für MS eine erheblicheHerausforderung für die Gesundheitssysteme darstellt 2.Natalizumab ist eine DMT, die den Patienten eine wertvolletherapeutische Option zur Behandlung von RRMS bietet. DerKooperationspartner von Polpharma Biologics wird das Medikament nachseiner Zulassung in allen Märkten durch eine exklusive globale Lizenzvermarkten und vertreiben. Andere spezifische Bestimmungen derVereinbarung sind vertraulich.Informationen zu Polpharma BiologicsPolpharma Biologics ist ein europäisches biopharmazeutischesUnternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung vonBiosimilars und neuartigen biologischen Arzneimitteln konzentriert.Die Polpharma Biologics Group operiert mit Kompetenzzentren in Polen,den Niederlanden und der Schweiz und bietet voll integrierte Lösungenentlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette. Die PolpharmaBiologics Group bietet Zelllinienentwicklung, Produkt- undProzessentwicklung, klinische und kommerzielle Massenherstellung zurUnterstützung ihrer proprietären Pipeline und ihres proprietärenProduktportfolios sowie hochwertige Auftragsentwicklung undHerstellungsdienstleistungen für Industriepartner auf der ganzenWelt.Polpharma Biologics: www.polpharmabiologics.comQuellenangaben1. Multiple Sclerosis International Federation. The atlas of MSinternational report. Abrufbar unter:http://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.pdf[Letzter Zugriff: Juli 2019].2. D'Amico E, et al. Pharmacoeconomics of synthetic therapies formultiple sclerosis. Expert Opin Pharmacother 2019:1-10.PressekontakteEdward OliverRuder Finn UK+44 (0) 20 7438 3095+44 (0) 789 409 5426eoliver@ruderfinn.co.ukOriginal-Content von: Polpharma Biologics S.A, übermittelt durch news aktuell