Polo Ralph Lauren möchte an die früheren Erfolgsjahre anknüpfen!

RL befindet sich im Umbruch. Der Konzern hat viele Hebel in Bewegung gesetzt, um an die früheren Erfolgsjahre anzuknüpfen. Im 1. Quartal wurden folgende Maßnahmen vorgenommen: Das Inventar wurde um 31% reduziert. Die Promotion Aktivitäten wurden verringert, um die Markenbotschaft zu stärken und die Bruttomarge zu verbessern. Das Sortiment wurde um 20% verkleinert und ist von höherwertigen Produkten geprägt. Die Vorlaufzeiten wurden verkürzt, und es soll schneller auf Nachfrageänderungen reagiert werden können.

CEO Louvet hat viel Arbeit vor sich

Die operativen Kosten wurden um 13% reduziert. Unter anderem wurde die prestigeträchtige Filiale auf der 5th Avenue in New York geschlossen. Und schließlich wurde das Großhandelsgeschäft in den USA um 20 bis 25% Verkaufsstellen verkleinert. Hinsichtlich der Ertragskraft brachte das erste Erfolge. Nach einem Verlust im Vorjahr konnte RL auch aufgrund der verringerten Restrukturierungskosten einen Gewinn in Höhe von 59,5 Mio $ ausweisen.

Der Umsatz reduzierte sich hingegen um 13,3%. Insbesondere auf dem US-Markt laufen die Geschäfte schlecht (-17%). Neben den oben erwähnten strategischen Maßnahmen ist dafür auch das geschwundene Konsumenteninteresse hauptverantwortlich. Auf vergleichbarer Fläche gingen die Umsätze um 8% zurück. Vor dem neuen CEO Louvet liegt viel Arbeit. Er kommt von Procter & Gamble und leitete zuletzt den Schönheitsbereich mit 12 Produkten.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.