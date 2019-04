Polo Ralph Lauren Aktie: Prognose angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "Ralph Lauren":

RLs Ergebnisse haben sich im 3. Quartal besser als erwartet entwickelt. Das verabschiedete Maßnahmenpaket zeigt erste Erfolge. Die Umsätze auf vergleichbarer Fläche haben in allen wichtigen Regionen, USA, Europa, Asien, in der Größenordnung von 4% zugelegt. Im vergangenen Frühjahr war diese wichtige Kennzahl in den USA und Europa noch rückläufig. Konzernweit führte das zu einem Umsatzanstieg von 5,1%. Die Bruttomarge konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.