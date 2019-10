Polnischer Film on Tour 8 - Das neue polnische Kino in Düsseldorf, Bochum, Münster, St. Vith, Aachen: November - Dezember 2019 (VIDEO)

Düsseldorf (ots) -Das Polnische Institut Düsseldorf präsentiert zum achten Mal eine Auswahl dererfolgreichsten polnischen Filme der vergangenen zwei Jahre, die aufinternationalen Festivals in Berlin, Toronto, Venedig, und beim Publikum inPolen große Anerkennung gefunden haben. Die Reihe zeigt dem deutschsprachigenPublikum in Aachen, Bochum, Düsseldorf, Münster und St. Vith in Belgien dieneuesten Trends des polnischen Kinos. In Gesprächen mit prominenten Gästen ausder Filmbranche haben die Zuschauer die Möglichkeit, aus erster Hand von derenaktuellen Werken und zukünftigen Filmprojekten zu erfahren.Im Programm befinden sich vier Spielfilme, unter anderem der Öko-Thriller "DieSpur" von Agnieszka Holland, "eine polnische Antwort auf Quentin Tarantiono",wie "Die Welt" in einer Rezension schrieb über die Verfilmung desBestseller-Romans "Der Gesang der Fledermäuse" der LiteraturnobelpreisträgerinOlga Tokarczuk. Eines Tages werden die geliebten Hunde einer leidenschaftlichenAstrologin vermisst. Dann sterben viele Wildtiere. Ihr Schicksal teilenwahrscheinlich ein paar Männer mit, die auf mysteriöse Weise verschwinden. Allehatten ihren festen Platz in der dörflichen Gemeinschaft und alle warenpassionierte Jäger.Der Film "Die Tochter des Trainers" von Lukasz Grzegorzek erzählt auf originelleund humorvolle Weise die Geschichte einer Teenager-Rebellion und das "Coming ofAge" eines Vaters. Es ist ein heißer Sommer. Maciej, Vater und Trainer vonWiktoria, reist mit ihr durch ganz Polen von einem Wettkampf zum nächsten. Seitvielen Jahren leben sie nur zu zweit und Maciej plant ihre Karriere akribisch,bis sie mit ihrer eigener Stimme spricht.Alicja, die Hauptprotagonistin im Film "Die Fuge" von Agnieszka Smoczynska, lebtan der Grenze zwischen zwei Welten. Sie ist eine Frau ohne Vergangenheit, diezwei Jahre nach ihrem Verschwinden von ihrer Familie gefunden wird. Ohne zuwissen, wer sie ist, kehrt sie in ihr Haus zurück, das jetzt nur noch einseltsamer Ort voller Fremder ist.Von der Suche nach Wahrheit und dem Sinn des Lebens in Zeit der Fake Newshandelt "Corpus Christi" von Jan Komasa. Der Film ist der diesjährige polnischeOscar-Kandidat. Der Film erzählt die Geschichte des zwanzigjährigen Daniel, derwährend seines Aufenthalts in der Jugendhaftanstalt eine spirituelle Wandlungdurchläuft und heimlich davon träumt, Priester zu werden. Nach seiner Entlassungauf Bewährung freundet sich der Junge mit einem Pfarrer einer kleinen Gemeindean.Polnischer Film on Tour ist eine Veranstaltung des Polnischen InstitutsDüsseldorf. Weitere Infos: www.polnisches-institut.deDÜSSELDORFBambi, Klosterstr. 78, 40211 Düsseldorf, T.: 0211 353635www.filmkunstkinos.deDie Tochter des Trainers/ Córka trenera von Lukasz Grzegorzek PL2018, Drama, 93 Min., OF mit deutschen Untertitel.Dienstag, 05.11.2019, 19:00Die Fuge/ Fuga von Agnieszka Smoczynska PL 2018, Psycho-Kammerspiel,100 Min., OF mit deutschen Untertiteln.Dienstag, 12.11.2019, 19:00Die Spur/ Pokot von Agnieszka Holland PL, D, CZ 2017, Krimi, 128Min., OF mit deutschen UntertitelnDienstag, 19.11.2019, 19:00Corpus Christi / Boze Cialo von Jan Komasa PL 2019, Drama, 115 Min.,OF mit deutschen Untertiteln.Dienstag, 26.11.2019, 19:00Nach der Vorführung findet ein Treffenmit dem Schauspieler Pawel Zietek statt.BOCHUMCasablanca Filmtheater, Kortumstr. 11, 44787 Bochum, T.: 0234 3259177www.casablanca-bochum.deDie Tochter des Trainers/ Córka trenera von Lukasz GrzegorzekMittwoch, 06.11.2019, 18:00Die Fuge/ Fuga von Agnieszka SmoczynskaMittwoch, 13.11.2019, 18:00Corpus Christi / Boze Cialo von Jan KomasaMittwoch, 27.11.2019, 18:00Nach der Vorführung findet ein Treffen mit dem Schauspieler PawelZietek statt.MÜNSTERCinema & Kürbelkiste, Warendorfer Str. 45, 48145 Münster, T.: 025130300, www.cinema-muenster.deDie Spur/ Pokot von Agnieszka HollandSonntag, 24.11.2019, 18:45Die Tochter des Trainers/ Córka trenera von Lukasz GrzegorzekMontag, 25.11.2019, 18:45Corpus Christi / Boze Cialo von Jan KomasaDienstag, 26.11. 2019, 18:45ST. VITH BELGIENCorso, Bahnhofstr. 14-16, St. Vith, B-4780, T.: +32 (0) 80 229 486www.kinocorso.beCorpus Christi / Boze Cialo von Jan KomasaDonnerstag, 28.11.2019, 20:00Die Spur/ Pokot von Agnieszka HollandDonnerstag, 05.12.2019, 20:00Die Tochter des Trainers/ Córka trenera von Lukasz GrzegorzekDienstag, 10.12.2019, 20:00AACHENApollo Kino & Bar, Ponststr. 141-149, 52062 Aachen, T.: 0241 900 8484, www.apollo-aachen.deCorpus Christi / Boze Cialo von Jan KomasaDienstag, 03.12.2019, 18:00Die Spur/ Pokot von Agnieszka HollandDonnerstag, 05.12.2019, 18.00Pressekontakt:Lidia Helena JansenFilm und Theater*************************************Polnisches Institut DüsseldorfCitadellstr. 740213 DüsseldorfTel.: +49 211 866 96 14lidia.jansen@instytutpolski.orgwww.polnisches-institut.deOriginal-Content von: Polnisches Institut Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell