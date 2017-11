Polnischer Film on Tour 6 in Aachen, Düsseldorf und Münster / Drei Künstler dominieren das diesjährige Programm der Filmreihe: Vincent van Gogh, Wladyslaw Strzeminski und Zdzislaw Beksinski (VIDEO)

Düsseldorf (ots) -Das neue polnische Kino 2016-2017 präsentiert sich dem deutschenPublikum im November auf den Leinwänden der besten Programmkinos inAachen, Düsseldorf und Münster.Die sensationelle Animation "Loving Vincent" über Vincent van Goghbasiert auf animierten Versionen von Van Goghs bekanntesten Gemälden.Das Besondere an der Produktion: Der Film entstand aus 65.000 einzelnvon Hand gemalten Ölbildern. Das Werk von Dorota Kobiela und HughWelchman erscheint offiziell erst Ende Dezember in den deutschenKinos. Die Zuschauer von "Polnischer Film on Tour 6" in Aachen,Düsseldorf und Münster können den Film aber bereits im November alsPreview sehen. Am 17. November kommt Piotr Dominiak nach Düsseldorf,der das Team von 125 internationalen Künstlern leitete. ImPublikumsgespräch erzählt er über die Kulissen der in jahrelanger,akribischer Arbeit entstandenen Produktion.Zu der Auswahl von fünf Spielfilmen gehört das Drama "Afterimage"/"Powidoki" von Andrzej Wajda (1926-2016). Wajda stellt in seinemletzten Film das Leben und besonders die späten Jahre des polnischenAvantgarde-Künstlers Wladyslaw Strzeminskis (1893-1952) vor. Der Filmhandelt von seiner Auseinandersetzung mit der stalinistischenObrigkeit, die ihn systematisch zu zerstören sucht. Strzeminski gabjedoch nie seine Freiheit als Mensch und Künstler auf und ordnetesich nie der kommunistischen Ideologie unter. Altmeister Wajda,dessen Gesamtwerk allein das größte Kapitel der Filmgeschichte Polensbildet, nimmt Abschied von den Zuschauern und enthüllt seinTestament: die Treue zu sich selbst."The Last Family"/ "Ostatnia rodzina" ist das Debüt-Werk desjungen polnischen Regisseurs Jan Matuszynski. Der Film wurde alsbester Film 2016 auf dem Spielfilmfestival in Gdynia ausgezeichnet.Er erzählt die Geschichte des legendären Surrealisten ZdzislawBeksinski (1929-2005) und seiner exzentrischen Familie. Dabei geht esbesonders um sein schwieriges Verhältnis zu seinem Sohn Tomasz, einemKult-Radiojournalisten und Übersetzer von "Monty Python"-Filmen. DasDrehbuch basiert auf den intimen 16mm Kameraaufnahmen undVideoaufzeichnungen, die der Künstler Beksinski obsessiv von sich,seiner Frau und seinem Sohn seit den späten 50er Jahren machte."I'm a Killer"/ "Jestem morderca...", ein Politthriller von MaciejPieprzyca knüpft an das so genannte "Kino der moralischen Unruhe" inden 70ger Jahren an, dessen wichtigste Vertreter KrzysztofKieslowski, Krzysztof Zanussi und Agnieszka Holland sind. Ein junger,ambitionierter Kommissar der Volksmiliz opfert das Leben einesunschuldigen Mannes, der als Serienmörder beschuldigt wird, um seineeigene Karriere zu retten.Im Programm befindet sich auch "Animals - Stadt Land Tier". Dasraffinierte Psychodrama des Kieslowski-Schülers Greg Zglinskientstand als schweizerisch-österreichisch-polnische Koproduktion. DasWiener Ehepaar Nick und Anna fährt für ein halbes Jahr in die Alpen.Er ist auf der Suche nach originalen eidgenössischen Rezepten.Außerdem träumt Anna davon, ihren ersten Kriminalroman zu schreiben.Der Film feierte Weltpremiere im Forum der Berlinale 2017.Alle Filme werden in der Originalversion mit deutschen Untertitelngezeigt. Trailer zu der Filmreihe Polnischer Film on Tour 6:https://youtu.be/lXc48N2tpBwTermine und Kinos:Ab 9.11.2017: Apollo Kino&Bar, Pontstr. 141, 52062 Aachen,T.: 0241 9008484, www.apollo-aachen.deAb 17.11.2017: Kino Bambi, Kloster Str. 78, 40211 Düsseldorf,T.: 0211 353635, www.filmkunstkinos.deAb 23.11.2017: Cinema & Kürbelkiste, Warendorfer Str. 45-47,48145 Münster, T.: 0251 30300, www.cinema-muenster.dePressekontakt:Lidia Helena Jansen, Polnisches Institut DüsseldorfTel. 0211-86696-12, lidia.jansen@instytutpolski.orgOriginal-Content von: Polnisches Institut Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell