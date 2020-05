Polnische Regierung erwägt Einstieg in den Lebensmittelhandel

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Regierung denkt über einen Einstieg in den Lebensmittel-Einzelhandel nach.



Das sagte Artur Sobon, Staatssekretär im Ministerium für Staatsvermögen am Donnerstag dem Onlineportal money.pl. Ziel wäre es demnach, faire Margen für polnische Landwirte zu garantieren. "Wir könnten vom Acker bis auf den Tisch präsent sein", sagte der Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).

Der polnische Staat will seine verschiedenen Beteiligungen in Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung bis zum Jahresende in einer neuen Holding konsolidieren. In den sozialen Netzwerken stieß die Initiative teilweise auf Spott: Nutzer erinnerten an die schlechten Erfahrungen mit dem staatlichen Einzelhandel in der Zeit des Sozialismus vor der Wende von 1989.

Derzeit kommen die größten Handelsketten in Polen aus dem Ausland. So gehört die Discounter-Gruppe "Biedronka" (Marienkäfer) mit mehr als 3000 Filialen zum portugiesischen Handelskonzern Jerónimo Martins. Auch die deutschen Ketten Lidl und Kaufland sind in Polen vertreten./bas/DP/jha