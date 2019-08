Pollogens führendes Privatanwendergerät, TriPollar Stop, erhält FDA-Zulassung

Eines der ersten Hochfrequenzgeräte für Privatanwender, das jemalszugelassen wurde; das Unternehmen bereitet sich auf den Verkauf inden USA vorTel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Die FDA hat Pollogens HF-Gerätfür Privatanwender - TriPollar Stop - für den Verkauf in den USAfreigegeben. TriPollar Stop, das von Pollogen entwickelte innovativeGerät für Privatanwender, basiert auf der klinisch bewährten,patentierten HF-Technologie des Unternehmens und hat in den letztenJahren außerhalb der USA eine breite Marktakzeptanz gefunden."TriPollar Stop ist unser Flaggschiffprodukt für denPrivatanwendermarkt", sagt Sharon Ravid, CEO von Pollogen, "und wirfreuen uns sehr über die Möglichkeit, dieses Produkt Privatanwendernin den USA anzubieten."Das TriPollar Stop-Gerät ist für die Behandlung von Gesicht undHals geeignet, indem es Alterungserscheinungen beseitigt, Linien undFalten reduziert und die Hautfestigkeit, Textur und Elastizitätverbessert. Durch die Umsetzung der Pollogen-Innovation derdreiachsigen HF-Wellen führt das Gerät Wärme in die Dermis ein, wasdie Regeneration der Grundbausteine der Haut - Kollagen- undElastinfasern - induziert. Die Ergebnisse sind unmittelbar nach derBehandlung sichtbar und können über einen Zyklus von wiederholtenBehandlungen aufrechterhalten werden.TriPollar Stop ist Teil der TriPollar-Produktlinie, die vonPollogen für Privatanwender entwickelt wurde. Diese exklusiveProduktlinie basiert auf den innovativen Technologien von Pollogen,die von Klinikern auf dem Markt für professionelle Ästhetikproduktegetestet wurden. Die ausgeklügelte TriPollar-Linie beruht auf derFähigkeit des Unternehmens, diese Technologien zu nutzen und sie denAnwendern in einem handlichen, komfortablen Gerät zu präsentieren,ohne dabei die Sicherheit und Qualität der Ergebnisse zubeeinträchtigen.Die TriPollar-Produkte zur Privatanwendung werden mit deminnovativen Entwicklungskonzept der Intelligenten Biologie desUnternehmens entwickelt - und erreichen die gewünschten ästhetischenErgebnisse, indem sie die natürlichen Prozesse des Körpers zurErneuerung und Verjüngung fördern. "Wir glauben, dass sichPrivatanwender heute nicht nur für Produkte, die den Bereich"Schönheit" bedienen, interessieren, sondern dass ihnen auchGesundheit und Ethik wichtig sind", erklärt Ravid. "AlleTriPollar-Produkte arbeiten unter dem Dach der Intelligenten Biologiesynchron, um die Hautgesundheit und -verbesserung auf dienatürlichste Weise zu erreichen, die unser Körper bieten kann."Informationen zu PollogenPollogen Ltd. ist ein Unternehmen von Lumenis und ein weltweitführender Anbieter medizinisch-ästhetischer Produkte fürPrivatanwender. Das Unternehmen bietet innovative, sichere undeffektive Lösungen an, die die Praxis von Fachleuten dermedizinischen Ästhetik sowie von Ästhetik-Privatkunden verbessern underweitern. Das Unternehmen bietet Produkte zur Unterstützung einerReihe von Hautbehandlungen an, die auf seinen eigenen Technologienbasieren, wie Tripollar RF, Voluderm, Trifractional, Oxygeneo undDMA. Pollogen bietet Lösungen für Fachleute und Verbraucher in mehrals 60 Ländern und richtet sich an die spezifischen Bedürfnisseseiner professionellen Kunden und Privatkunden in der dynamischenÄsthetikbranche. Weitere Informationen finden Sie unter:www.pollogen.comInformationen zu LumenisLumenis ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet derminimalinvasiven klinischen Lösungen für den chirurgischen,augenheilkundlichen und ästhetischen Markt und ein weltbekannterExperte für die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativerenergiebasierter Technologien, einschließlich Laser, Intense PulsedLight (IPL) und Hochfrequenz (HF). Seit 50 Jahren verbessern diebahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungsoptionenund haben zu zahlreichen technologischen und klinischen Goldstandardsgeführt. Lumenis hat erfolgreich Lösungen für zuvor unheilbareErkrankungen sowie fortschrittliche Technologien entwickelt, dieexistierende Behandlungsmethoden revolutioniert haben. Lumenis istein Portfoliounternehmen der XIO Group, einer globalen AlternativeInvestment-Firma mit Sitz in London. Weitere Informationen finden Sieunter: www.lumenis.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/960596/TriPollar_Stop.jpgPressekontakt:Michele Michaelimichele_m@pollogen.comOriginal-Content von: Pollogen Ltd, übermittelt durch news aktuell