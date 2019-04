Pollenfilter von Opel: So hat der Heuschnupfen keine Chance (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- Freie Fahrt für Allergiker: Aktivkohle-Kombifilter serienmäßigin neuen Opel-Modellen- Top-Qualität: Eingesetzte Filter erfüllen höchste Anforderungen- Es liegt was in der Luft: Erle, Haselnuss, Esche und Birke imAnflug- Tipps fürs Tägliche: Richtiges Verhalten bei starkerPollenbelastungDie Nase läuft und die Augen jucken: Mit der warmen Jahreszeitbeginnt für Millionen Allergiker die Leidensphase. Gut 15 Prozentaller Deutschen kämpfen mindestens einmal in ihrem Leben mitHeuschnupfen, Tendenz steigend. Wohl dem, der da in einem der vielenOpel-Modelle unterwegs ist. Denn bereits seit dem Jahr 2000 sind alleFahrzeuge mit dem Blitz serienmäßig mit diversen Filtersystemenausgestattet - mit Opel-Original Partikel- oderAktivkohle-Kombifiltern. Seit dem Modelljahr 2018 verbaut derRüsselsheimer Hersteller ausschließlich Aktivkohle-Kombifilter. Diesebestehen aus zwei Schichten und können daher nicht nur Partikel vomInnenraum fernhalten, sondern dank der Aktivkohle auch Gase wie etwaOzon und Gerüche aus der Luft herausfiltern. Und das Beste: Pollenwerden zu fast 100 Prozent ausgesondert. So können sowohl Neuwagen-als auch Gebrauchtwagenkäufer von Opel durchatmen und entspanntunterwegs sein."Die Qualität der Aktivkohle-Kombifilter übertrifft in diversenBereichen die Marktstandards und erfüllt so höchste Anforderungen",sagt Sandra Schmickler, Produktmanagerin Opel Aftersales, Service undVerschleißteile. Das Filtermaterial ist wasserabweisend, wasverhindert, dass es im Winter gefriert oder sich Bakterien ansiedeln.Trotz der hohen Filterleistung ist eine gute Luftdurchlässigkeitwährend der Laufzeit garantiert. Um nicht nur zur Pollensaison stetssaubere Luft im Auto zu atmen, sollte der Filter einmal im Jahrgewechselt werden.Nachrüsten beim Fachmann leicht gemachtIn vielen Fällen lässt sich der Aktivkohle-Kombifilter auchnachträglich einbauen - bis hin zu älteren Opel-Modellen wie demCalibra oder dem Vectra C. Das Nachrüsten kann etwas knifflig seinund wird daher am besten vom Fachmann durchgeführt. "Bei ADAM oderCorsa D beispielsweise liegt der Filter hinter dem Handschuhfach,manchmal ist er auch im Motorraum hinter dem Lüftungsgitter, alsoschwer zugänglich", erklärt Schmickler.Richtiges Verhalten bei Pollenflug"Generell gilt: Bei hoher Pollenkonzentration sollte man nur mitgeschlossenen Fenstern Auto fahren", empfiehlt Opel-Werksärztin Dr.Anne-Marie Albuszies. Das dient auch der Verkehrssicherheit: Dennmüssen Fahrer vermehrt niesen, steigt das Unfallrisiko. Bei einerNiesattacke im Stadtverkehr legt man so gut und gerne 20 Meter im"Blindflug" zurück, bei Tempo 100 sind es schnell über 50 Meter, ohneden Blick voll auf das Verkehrsgeschehen richten zu können. Am besteninformiert man sich vorab über die aktuelle Pollenflugvorhersage,etwa beim Deutschen Wetterdienst. Schon im Februar war in Berlin dieErlenpollenkonzentration so hoch wie noch nie zuvor. "In denkommenden Monaten wird die Haselnuss Allergikern Probleme bereiten,außerdem Esche und Birke", erklärt Dr. Albuszies. Im Laufe desSommers kommen Beifuß, Gräser und Ambrosia dazu. Allergiker könnenalso von März bis Oktober von Heuschnupfen geplagt sein.Allergiker sollten in den kommenden Monaten sportliche Aktivitätenim Freien ohnehin weitgehend vermeiden. "Durch die stärkereDurchblutung verschlimmert sich die allergische Reaktion", sagt dieLeiterin des Medizinischen Dienstes bei Opel. Außerdem solltenAutofahrer unbedingt auf Medikamente verzichten, denn die sogenannten Antihistaminika machen müde. Weitere Tipps der Ärztin: DieKleidung sollte man nicht im Schlafzimmer ausziehen, sondern lieberim Bad, und abends die Haare waschen, damit die Pollen nicht aufsKopfkissen wandern. Eine Spülung mit Kochsalz morgens und abendsberuhigt die Nase und ein feuchter Lappen, den man sich auf die Augenlegt, lindert den Juckreiz.Generell sinkt in der Stadt der Blütenstaub meist abends zu Boden.Daher empfiehlt es sich hier, morgens früh zu lüften.Pollenschutzgitter an den Fenstern bieten eine zusätzliche Barriere.Auf dem Land hingegen ist die Pollenkonzentration morgens höher. Dortalso besser in den späten Abendstunden die Fenster öffnen.Pressekontakt:Patrick Munsch06142-772-826patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht06142-774-693david.hamprecht@opel.comAxel Seegers06142-775-496axel.seegers@opel.comElena Funk06142-777-147elena.funk@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell