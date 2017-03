Pollenfilter fürs Auto - Wichtig für alle Allergiker

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Damit wir alle gut durch diePollen-Jahreszeit kommen, haben wir uns mal schlau gemacht, welchesdie besten Pollenfilter fürs Fahrzeug sind, und wie häufig man siewechseln muss, damit sie ihre volle Wirkung behalten. Marco Chwalekhat die Antworten:Sprecher: Jeder, der niest, schließt automatisch kurz die Augen.Sitzt man am Steuer kann das brandgefährlich werden. Darum ist esjetzt wichtig, sich um neue Pollenfilter zu kümmern. Patrick Pöppl,TÜV SÜD-Experte erklärt uns, warum Kombifilter die bessere Wahl sind:O-Ton Patrick Pöppl: 17 SekundenEs gibt einfache Pollenfilter, die nehmen Partikel von Feinstaub,Dieselruß oder Pollen auf, die dann nicht in den Innenraum gelangen.Der Kombifilter hat zudem eine Aktivkohlebeschichtung, der zusätzlichGerüche oder Gase, wie Ozon oder Benzol, mit aufnimmt.Sprecher: Nun hört man oft, dass zu selten gewechselt wird. Wiehäufig sollte der Filter denn ausgetauscht werden?O-Ton Patrick Pöppl: 15 SekundenDer Pollenfilter sollte regelmäßig gewechselt werden. Die meistenHersteller schreiben alle 15.000 Kilometer oder jährlich vor. Daverschmutzte Pollenfilter Brutkästen für Bakterien und Schimmel sind,entstehen schlechte Gerüche und eine höhere Belastung für Allergiker.Sprecher: Vor der Pollensaison wäre der beste Zeitpunkt für einenWechsel. Aber wie kompliziert ist es, den Filter selberauszutauschen?O-Ton Patrick Pöppl: 17 SekundenFür technisch versierte Leute ist es kein Problem, den Filterselber zu wechseln. Ansonsten ist es empfehlenswert, eineFachwerkstatt auszusuchen, denn für diese ist es mit deren Erfahrungkein Problem, den Filter in kurzer Zeit zu wechseln. Nach dem Wechselsollte unbedingt das Datum und der Kilometerstand notiert werden.Abmoderationsvorschlag: Und noch ein Tipp von TÜV SÜD. Nach jedemSpaziergang packt man Mantel oder Jacke am besten in den Kofferraum,damit die anhaftenden Pollen sich nicht auf den Sitzen verteilen.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: T?V S?D AG, übermittelt durch news aktuell