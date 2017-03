Pollen im Anflug/ Heuschnupfen: So können Eltern die Belastung für ihre Kinder minimieren

Baierbrunn (ots) - Leiden Kinder an Heuschnupfen, können ihreEltern sie zwar nicht ganz vor den Pollen schützen, wohl aber dieBelastung reduzieren, wie das Apothekenmagazin "Baby und Familie"schreibt. Zum Beispiel indem sie dem Nachwuchs oft die Haare waschen.Das entfernt Allergene und verhindert, dass diese sich in derBettwäsche breitmachen. Nasenduschen wiederum helfen, Pollen aus derNase zu entfernen. Ferner sollten Fenster tagsüber geschlossenbleiben und die Zimmer nur bei geringem Pollenflug gelüftet werden.Zudem bieten sich Pollenschutzgitter an. Bei starker Pollenbelastunghilft ein Urlaub an der See oder im Hochgebirge (ab einer Höhe von1.500 Metern). Welche Heuschnupfen-Medikamente Kindern durch diePollensaison helfen können, erklärt "Baby und Familie" im Titelthemader aktuellen Ausgabe.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 3/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell