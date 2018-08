Polizisten, Poeten, Politologen und Pop / Saisonstart: Musikalische und literarische Blütenpracht im Rosenhang (FOTO)

Weilburg (ots) -Als ein Ort zeitgenössischer Kunst hat sich das WeilburgerRosenhang Museum bereits weit über die hessischen Landesgrenzenhinweg einen Namen geschaffen. Auch Liebhaber von Musik und Literaturdürfen in dem besonderen Ambiente der ehemaligen Brauerei einvielfältiges Angebot erwarten.Mit "Men in Blue", der fetzigen Dixieland-Formationen desrheinland-pfälzischen Landespolizeiorchesters startet die neue Saisonder Konzerte und Lesungen am 2. September um 12 Uhr. Die neunblau-uniformierten Musiker spielen in der klassischen Besetzung derMarching-Bands und Brass-Bands aus New Orleans. Doch interpretierensie die Musik des amerikanischen Südens nach einem ganz eigenenKonzept. Sie machen ernsthafte Musik, aber spielen sie funky und mitviel Spaß.Die Lesungen vom 7. und 14. September können kaumunterschiedlicher sein: Zuerst darf das Publikum auf die Welt hinterGefängnismauern gespannt sein. Der als Pathologe im Kölner Tatortbekannte Joe Bausch ist im Hauptberuf Gefängnisarzt und beschreibt inseinem Buch "Knast" die Lebenswirklichkeit einer Umgebung, dieniemand tatsächlich kennenlernen möchte.Die Bestsellerautorin Barbara Kunrath hingegen eröffnet denZuhörern eine Welt, die uns alle angeht: nämlich das Familienleben imAllgemeinen und das Verhältnis von Töchtern und Müttern imSpeziellen. Natürlich sind auch Männer bei der Lesung "Töchter wiewir" am 14. September herzlich willkommen.Fans von Leonard Cohen sollten sich den 29. September vormerken.Dann bringt Sven Görtz Lieder und Texte des genialen Musikers auf dieBühne des Rosenhang Museums. Auch wenn die warme Baritonstimme vonGörtz der des kanadischen Singer-Songwriters verblüffend ähnelt, sogelingt es dem Westerwälder trotzdem, die Stücke neu zuinterpretieren. In szenischen Erzählungen beleuchtet Sven Görtz zudemdas Leben und die Kunst von Leonard Cohen.Am 17. November bringt der Ausnahmepianist Dan Poppek mitBoogie-Woogie jugendlichen Schwung in die historischen Museumsräume.Ernst wird es am 23. November, wenn der ZDF-Politologe ElmarTheveßen über Terror in Deutschland und die tödliche Strategie derIslamisten spricht. Theveßen kennt sich wie wenige auf diesemschwierigen und komplizierten Terrain aus. Zu seinen Spezialgebietengehören auch organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität undNachrichtendienste.Die a capella Formation "Bene Cantare" möchte die Weilburger Gästeam 1. Dezember auf eine Klangreise durch die Jahrhunderte entführen.Konstantin Funk, der Leiter von Bene Cantare, erhielt seinemusikalische Grundausbildung bei den Limburger Domsingknaben undstudiert derzeit parallel Musik und evangelische Theologie.Mit dem Duo BartolomeyBittmann startet am 2. März die Kultursaisonim Rosenhang Museum nochmal richtig durch. Die beiden Österreicherbringen ihre Instrumente Cello und Geige auf völlig neue Wege undüberraschen durch unbändige Spiellust, packende Grooves und brillanteSoli.Einen Abend voll Witz und Melodie, Melancholie und Euphorieversprechen Roman Kuperschmidt und seine Klezmerband am 6. April.Unter dem Titel "Wenn ich einmal reich wär" lassen sie das Publikumtief in die Höhen und Tiefen der jüdischen Seele blicken.Zum Saisonabschluss tritt am 10. April die Hamburger WortakrobatinVictoria Helene Bergemann im Weilburger Rosenhang Museum auf. Mitintelligentem Wortwitz zündet die Poetry Slammerin ein Feuerwerk derPointen. Als Meisterin ihres Fachs hat sie für ihre Sprachgewandtheitbereits etliche Preise gewonnen.Pressekontakt:Rosenhang Museum06471/39081info@rosenhang-museum.dewww.rosenhangmuseum.deOriginal-Content von: Rosenhang Museum, übermittelt durch news aktuell