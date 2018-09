"Der Polizist und das Mädchen" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ein moderner Krimi von Regisseur Rainer Kaufmann in der Traditiondes Film noir: Am Montag, 24. September 2018, 20.15 Uhr, zeigt dasZDF "Der Polizist und das Mädchen" als "Fernsehfilm der Woche". NebenAlbrecht Schuch in der Hauptrolle spielen Johannes Allmayer, GüntherMaria Halmer, Aylin Tezel, Friedrich von Thun und andere.Dorfpolizist Martin Manz (Albrecht Schuch) ist in seiner kleinenGemeinde gern gesehen. Er kümmert sich gemeinsam mit Dr. Nachtheim(Günther Maria Halmer) um seinen alten Vater (Friedrich von Thun) undgenießt das Leben mit seiner hochschwangeren Frau (Aylin Tezel). WasMartin verschweigt: Angetrunken hat er die Tochter seines bestenFreundes Frank (Johannes Allmayer) überfahren. Das Mädchen liegt seitdieser Nacht im Koma. Ihr Vater setzt alles daran, den Täter aufeigene Faust zu finden. Aber Martin weiß, wie man Beweise und lästigeZeugen verschwinden lassen kann."Der Fernsehfilm der Woche" ist bereits am Sonntag, 23. September2018, ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.https://presseportal.zdf.de/pm/der-polizist-und-das-maedchen/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/derpolizistPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell