Polizeiskandal in Sachsen: Hoher Beamter soll Prüfungsaufgaben an Polizei-Studenten durchgesteckt haben

Hamburg (ots) - An der Sächsischen Hochschule der Polizei inRothenburg Oberlausitz ist ein Regierungsrat vom Dienst suspendiertworden. Er soll Prüfungsaufgaben an Studenten durchgesteckt haben,wie der stern in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, die an diesemDonnerstag erscheint. Der mutmaßliche Betrug flog auf, als sichStudenten Dozenten anvertrauten: Sie behaupteten, Kurssprecher hättenim Büro des Regierungsrates, der im Studienreferat arbeitete,Prüfungsaufgaben mit dem Handy abfotografieren dürfen, während derBeamte rausgegangen sei. Danach sollen die Aufgaben für rund 170Studenten des 24. Jahrgangs von einer Dropbox im Internet abrufbargewesen sein. Zum Beweis ihrer Behauptung gaben die Polizeistudenten,die den Schmu nicht mitmachen wollten, die Prüfungsaufgaben heraus.Ein Vergleich bestätigte: Es waren jene Aufgaben, die noch geheim undfür die Abschlussprüfung in Recht und Politik vorgesehen waren. DieHochschule hat nach Angaben des Rektors Strafanzeige erstattet.Schon beim 23. Jahrgang der Schule, der ausgesprochen gutabgeschnitten hatte, waren 16 Anwärter nicht zu Kommissaren ernanntworden, weil sie bei Prüfungen getäuscht haben sollen. Ein Dozentbehauptet gegenüber dem stern nun, dass er sich schon seit Jahrenüber die guten Noten an der Hochschule wundere. Der Rektor räumtegegenüber dem stern ein, dass ein Dozent vor geraumer Zeit dasGespräch gesucht habe. Der Verdacht habe jedoch nicht erhärtet werdenkönnen. Die Aussage des Dozenten ist brisant: Sie könnte bedeuten,dass auf Deutschlands Straßen und Polizeirevieren mehrere hundertKommissare für Recht und Ordnung sorgen sollen, die sich ihrenDienstgrad in den letzten Jahren in Sachsen ergaunert hätten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.